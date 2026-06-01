1 de junio de 2026
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Sitio Andino
Amenaza

Internaron a un hombre tras un episodio de alteración y amenazas frente a un colegio de Ciudad

El sujeto se presentó en el Colegio Norbridge asegurando que sus hijos corrían peligro. Exihibió una navaja y luego fue trasladado al hospital Carlos Pereyra.

El hombre manifestó que había acudido al colegio porque creía que sus hijos se encontraban en peligro.

El hombre manifestó que había acudido al colegio porque creía que sus hijos se encontraban en peligro.

 Por Carla Canizzaro

Un hombre de 44 años fue internado este lunes al mediodía luego de protagonizar un episodio de alteración en las inmediaciones del Colegio Norbridge, ubicado sobre calle Barcala al 471 de Ciudad de Mendoza. Se encontraba en un evidente estado de crisis, amenazó a efectivos policiales mientras pedía por sus hijos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 12 cuando personal policial y preventores arribaron al establecimiento educativo. Una vez en el lugar intentaron dialogar con el hombre, quien manifestó que había acudido al colegio porque creía que sus hijos se encontraban en peligro.

Entre sus expresiones, aseguró a los gritos que los menores podrían estar secuestrados y encadenados dentro de la institución. Mientras era entrevistado por los uniformado, el hombre extrajo de uno de sus bolsillo una navaja tipo cortaplumas, la cual sostuvo de manera amenazante. Además, impidió que el personal pudiera acercarse.

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Los uniformados secuestraron la navaja y un juego de llaves que llevaba entre sus pertenencias.

Los uniformados secuestraron la navaja y un juego de llaves que llevaba entre sus pertenencias.

Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de intervenciones y se solicitó apoyo policial. Minutos después, y tras una prolongada instancia de diálogo, el individuo guardó voluntariamente el arma blanca, lo que permitió que fuera reducido y asegurado por los efectivos sin que se registraran personas lesionadas.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron la navaja y un juego de llaves que llevaba entre sus pertenencias.

La pareja del hombre confirmó antecedentes psiquiátricos

Poco después arribó al lugar la pareja del hombre, quien informó a las autoridades que el mismo atraviesa problemas de salud mental desde hace aproximadamente cuatro años.

La mujer indicó que el paciente había recibido tratamientos e internaciones previas en el hospital Carlos Pereyra y que recientemente había cambiado de profesional. Además, señaló que no era la primera vez que acudía al colegio de sus hijos en similares condiciones.

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El sujeto se presentó en el Colegio Norbridge asegurando que sus hijos corrían peligro.

El sujeto se presentó en el Colegio Norbridge asegurando que sus hijos corrían peligro.

Por su parte, la directora del establecimiento educativo confirmó a los efectivos que los menores se encontraban desarrollando normalmente sus actividades escolares y que no serían retirados del edificio para evitar exponerlos a la situación que se desarrollaba en el exterior. Desde la institución señalaron además que el hombre ya había protagonizado episodios similares en ocasiones anteriores.

Diagnóstico e internación

Posteriormente, el sujeto fue trasladado al hospital Carlos Pereyra acompañado por su pareja. Allí fue evaluado por profesionales de la salud mental.

Tras la revisión médica, la profesional interviniente diagnosticó un síndrome psicótico, motivo por el cual se dispuso su internación bajo supervisión médica especializada.

Desde la Oficina Fiscal de Capital informaron que el caso debía abordarse bajo los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, por lo que no se dispuso intervención penal. En la misma línea, desde el Segundo Juzgado Contravencional también resolvieron no tomar intervención en el hecho.

*Con información periodística de Pablo Segura.

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