Activaron el protocolo de femicidio tras la muerte de una mujer en San Martín: qué ocurrió

La muerte de una mujer de 38 años en el departamento de San Martín generó conmoción.

La muerte de una mujer de 38 años en el departamento de San Martín generó conmoción entre los vecinos y motivó la activación preventiva del protocolo de femicidio por parte de la Justicia. Días previos a su fallecimiento, la víctima había presentado una denuncia por violencia de género contra una expareja.

Se trata de Janet Delgado , una reconocida referente social de la zona Este, quien falleció el sábado por la noche tras desplomarse en la vía pública.

El episodio se registró en la intersección de Carril Norte y Viamonte , en San Martín. De acuerdo con la información oficial, Delgado caminaba junto a su padre hacia la vivienda de su actual pareja cuando, por motivos que inicialmente se desconocían, cayó repentinamente al suelo.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la mujer.

muerte, san martín Se trata de Janet Delgado, una reconocida referente social de la zona Este, quien falleció el sábado por la noche.

La necropsia practicada este domingo descartó, en principio, la existencia de lesiones externas o signos de violencia compatibles con una agresión.

Fuentes policiales confirmaron a Sitio Andino que la mujer habría fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio. No obstante, los investigadores aguardan el informe definitivo del Cuerpo Médico Forense, que determinará con precisión las causas del deceso.

Por qué se activó el protocolo de femicidio

Desde el primer momento, la muerte de Delgado generó inquietud debido a que días antes había concurrido a comisarías en el marco de una denuncia por violencia de género presentada contra una expareja.

Incluso, según trascendió, el viernes había brindado una declaración informativa relacionada con medidas de protección que estaban siendo evaluadas por la Justicia.

Ante ese contexto, las autoridades decidieron activar de manera preventiva el protocolo de femicidio, tal como establecen los procedimientos vigentes para casos en los que existen antecedentes de violencia de género.

Dolor y despedidas en las redes sociales

La noticia provocó una profunda conmoción en San Martín, donde Janet Delgado era ampliamente conocida por su compromiso social y su participación en distintas actividades comunitarias. A través de las redes sociales, familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y compartieron mensajes de despedida en homenaje a la mujer.

"Hasta siempre amiga, hasta esa charla pendiente que quedó. No es un adiós, es un hasta pronto. Tu paso por este mundo no fue en vano. Mucha gente y muchos niños te van a recordar por tu gran labor y por el enorme amor que tenías para ayudar y servir, incluso cuando el mundo se te venía abajo", escribió una amiga en Facebook.

En la misma línea, otra mujer escribió: "Hoy estás en los brazos de Dios, descansando en paz. Te vamos a extrañar cada día, pero también te vamos a recordar com amor, gratitud y una sonrisa por todo lo que nos regalaste. Vuelta alto, Janet. Tu recuerdo vivirá eternamente entre nosotros. Descansa en paz".

Debido a los antecedentes de una denuncia por violencia de género contra una expareja, la Justicia actuó conforme a los protocolos vigentes. En medio del dolor, familiares, amigos y vecinos despiden a una mujer recordada por su compromiso social y su vocación de servicio en la comunidad de San Martín.