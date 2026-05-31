Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza

Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza . El movimiento ocurrió a las 18.34 y fue percibido en distintos puntos del territorio provincial, generando sorpresa por la intensidad del temblor.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo su epicentro a 30 kilómetros al Norte de Valparaiso y alcanzó una magnitud de 6 grados . Además, el organismo informó que el fenómeno se produjo a una profundidad de 30 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido con claridad en varias zonas de la región.

Minutos después del evento, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) difundió su reporte preliminar. Según el organismo, el epicentro se ubicó 30 kilómetros al norte de Valparaiso, 105 kilómetros al sur de Los Vilos y 130 kilómetros al norte de Santiago de Chile, con coordenadas -32.828 de latitud y -71.794 de longitud.

Un sismo de 6 grados con epicentro en Chile se sintió en Mendoza.

El informe confirmó una magnitud de 6 y una profundidad de 30 kilómetros

El sistema que alerta sobre sismos y temblores en Mendoza

El sistema de alertas sísmicas de Google notificó a usuarios segundos antes del temblor con epicentro en Chile y que se sintió en Mendoza. Alrededor de las 18.34 de la tarde de este domingo, los celulares de muchos mendocinos vibraron con un mensaje inesperado.

Segundos después, un sismo 6 de magnitud se sintió en la provincia y confirmó lo que la pantalla ya había anticipado. La escena volvió a poner en foco al sistema de alertas sísmicas de Google, una herramienta que busca ganar segundos clave ante un fenómeno natural impredecible.

sismo, alerta, mendoza, chile El alerta en los celulares segundos antes del sismo

Cómo habilitar las alertas sísmicas en Android

Si tenes un dispositivo Android, podes comprobar y activar las alertas sísmicas de la siguiente manera: