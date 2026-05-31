Día Mundial Sin Tabaco: por qué se celebra hoy, 31 de mayo

Como cada 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, una efeméride establecida para informar a la población sobre los graves riesgos del consumo de tabaco, que incrementa el riesgo de muerte prematura en un 70%, además de sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.
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Hoy es el Día Mundial sin Tabaco
Día Mundial sin Tabaco: origen, objetivos, riesgos y enfermedades asociadas al consumo de tabaco
El Día Mundial sin Tabaco fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1987 con el objetivo de concientizar a nivel global sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno. La iniciativa pone el foco en la prevención y en la implementación de políticas efectivas para reducir su consumo.
Esta fecha también visibiliza la carga de enfermedades y muertes prevenibles asociadas al tabaquismo, promoviendo acciones concretas de gobiernos, instituciones y la sociedad para combatir esta epidemia.
Riesgos y consecuencias del consumo de tabaco
El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de muerte prematura por diversas enfermedades relacionadas. Este riesgo varía según el tiempo de consumo, la cantidad de cigarrillos fumados a diario, la profundidad de la inhalación y el contenido de nicotina y alquitrán del producto.
Cada cigarrillo contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva, además de múltiples componentes tóxicos como benceno, monóxido de carbono, metales pesados y plaguicidas, entre otros. Según la OMS, el tabaco es la principal causa evitable de enfermedad, discapacidad y muerte prematura en el mundo.
Enfermedades relacionadas con el tabaco
Bronquitis crónica
Enfisema pulmonar
Cáncer de pulmón
Hipertensión arterial
Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio)
Accidentes cerebrovasculares (trombosis, hemorragias o embolias)