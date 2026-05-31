31 de mayo de 2026
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Día Mundial Sin Tabaco: por qué se celebra hoy, 31 de mayo

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial Sin Tabaco: por qué se celebra hoy, 31 de mayo

Día Mundial Sin Tabaco: por qué se celebra hoy, 31 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Como cada 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, una efeméride establecida para informar a la población sobre los graves riesgos del consumo de tabaco, que incrementa el riesgo de muerte prematura en un 70%, además de sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

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Hoy es el Día Mundial sin Tabaco

Hoy es el Día Mundial sin Tabaco

Día Mundial sin Tabaco: origen, objetivos, riesgos y enfermedades asociadas al consumo de tabaco

El Día Mundial sin Tabaco fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1987 con el objetivo de concientizar a nivel global sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno. La iniciativa pone el foco en la prevención y en la implementación de políticas efectivas para reducir su consumo.

Esta fecha también visibiliza la carga de enfermedades y muertes prevenibles asociadas al tabaquismo, promoviendo acciones concretas de gobiernos, instituciones y la sociedad para combatir esta epidemia.

Riesgos y consecuencias del consumo de tabaco

El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de muerte prematura por diversas enfermedades relacionadas. Este riesgo varía según el tiempo de consumo, la cantidad de cigarrillos fumados a diario, la profundidad de la inhalación y el contenido de nicotina y alquitrán del producto.

Cada cigarrillo contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva, además de múltiples componentes tóxicos como benceno, monóxido de carbono, metales pesados y plaguicidas, entre otros. Según la OMS, el tabaco es la principal causa evitable de enfermedad, discapacidad y muerte prematura en el mundo.

Enfermedades relacionadas con el tabaco

  • Bronquitis crónica
  • Enfisema pulmonar
  • Cáncer de pulmón
  • Hipertensión arterial
  • Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio)
  • Accidentes cerebrovasculares (trombosis, hemorragias o embolias)
  • Gastritis crónica
  • Cáncer de laringe
  • Cáncer renal o de vías urinarias

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 31 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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