Día Mundial Sin Tabaco: por qué se celebra hoy, 31 de mayo

Como cada 31 de mayo , se conmemora el Día Mundial sin Tabaco , una efeméride establecida para informar a la población sobre los graves riesgos del consumo de tabaco, que incrementa el riesgo de muerte prematura en un 70%, además de sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

El Día Mundial sin Tabaco fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1987 con el objetivo de concientizar a nivel global sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno. La iniciativa pone el foco en la prevención y en la implementación de políticas efectivas para reducir su consumo.

Esta fecha también visibiliza la carga de enfermedades y muertes prevenibles asociadas al tabaquismo , promoviendo acciones concretas de gobiernos, instituciones y la sociedad para combatir esta epidemia.

Riesgos y consecuencias del consumo de tabaco

El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de muerte prematura por diversas enfermedades relacionadas. Este riesgo varía según el tiempo de consumo, la cantidad de cigarrillos fumados a diario, la profundidad de la inhalación y el contenido de nicotina y alquitrán del producto.

Cada cigarrillo contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva, además de múltiples componentes tóxicos como benceno, monóxido de carbono, metales pesados y plaguicidas, entre otros. Según la OMS, el tabaco es la principal causa evitable de enfermedad, discapacidad y muerte prematura en el mundo.

Enfermedades relacionadas con el tabaco

Bronquitis crónica

Enfisema pulmonar

Cáncer de pulmón

Hipertensión arterial

Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio)

Accidentes cerebrovasculares (trombosis, hemorragias o embolias)

Gastritis crónica

Cáncer de laringe

Cáncer renal o de vías urinarias

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 31 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.