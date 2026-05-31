Mendoza fue sede de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo y reunió a referentes de todo el país

Mendoza fue sede de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo.

La provincia de Mendoza recibió una nueva reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT) , un espacio de articulación integrado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y los organismos turísticos de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro reunió a funcionarios nacionales, representantes provinciales y referentes del sector privado con el objetivo de avanzar en políticas y estrategias destinadas a fortalecer el desarrollo turístico en todo el país.

El Consejo Federal de Turismo tiene como finalidad promover una oferta turística diversa, competitiva y sustentable , consolidando a Argentina como uno de los destinos más atractivos de América Latina.

Durante la asamblea se trabajó en la coordinación de políticas públicas, el diseño de proyectos interjurisdiccionales y el fortalecimiento de una mirada federal para potenciar el crecimiento equilibrado de los distintos destinos turísticos.

image

Amplia participación de autoridades y referentes del sector en turismo

La jornada contó con la presencia de la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, quien ofició de anfitriona del encuentro.

También participaron el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del Consejo Federal de Turismo, Dante Querciali; y el director del organismo, Germán Bakker, junto a representantes de las áreas turísticas de todas las provincias.

Además, asistieron referentes de entidades vinculadas al sector, entre ellos representantes de la Cámara Argentina de Turismo, FAEVYT, la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), AOCA y empresas como Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Banco Nación.

El rol de Mendoza en el desarrollo del turismo

Durante la apertura, Gabriela Testa destacó la importancia de que Mendoza sea sede de este tipo de encuentros.

"Es un honor que Mendoza sea sede de espacios de diálogo y planificación estratégica como el Consejo Federal de Turismo", expresó.

La funcionaria remarcó además que el crecimiento de la actividad requiere una articulación permanente entre provincias y Nación para fortalecer el posicionamiento de los destinos turísticos y consolidar al turismo como una política estratégica para la economía argentina.

Los principales temas de la agenda

La asamblea abordó una amplia variedad de temas vinculados al presente y futuro de la actividad turística.

Entre ellos se destacaron las presentaciones sobre Parques Nacionales, estadísticas turísticas nacionales, rutas de interés turístico desarrolladas por Vialidad Nacional y cuestiones relacionadas con la conectividad aérea.

También se analizaron aspectos vinculados con la próxima temporada invernal, la oferta de vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSMART y herramientas de financiamiento impulsadas por Banco Nación para el sector turístico.

image

Mendoza presentó proyectos de promoción turística

La provincia tuvo una participación destacada mediante la presentación de iniciativas orientadas a fortalecer su oferta turística.

Uno de los proyectos expuestos fue "Senderos de Gran Recorrido de los Andes", presentado por el director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, Marcelo Reynoso.

Además, Gabriela Testa presentó "Mendoza Oliva Bien", una propuesta destinada a promover el oleoturismo y posicionar la producción olivícola como un atractivo turístico complementario.

Un encuentro que reafirma el liderazgo turístico de Mendoza

La realización de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo en Mendoza volvió a poner de relieve el protagonismo de la provincia dentro del escenario turístico nacional.

El encuentro permitió debatir desafíos, compartir experiencias y avanzar en estrategias conjuntas para fortalecer una actividad que continúa siendo uno de los motores económicos más importantes del país.