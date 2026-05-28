Desafío Ruta 40: la etapa 4 apretó a los pilotos con subidas y montañas

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 completó este jueves una de las jornadas más exigentes de toda la competencia con la realización de la Etapa 4 entre San Rafael y San Juan , un recorrido marcado por la montaña, la altura extrema y caminos extremadamente técnicos que volvieron a poner al límite a pilotos y vehículos.

La cuarta etapa contó con un recorrido total de 634 kilómetros, de los cuales 324 kilómetros fueron de especial cronometrada, atravesando sectores ubicados a más de 3000 metros sobre el nivel del mar .

Los pilotos debieron afrontar caminos sinuosos, retomes permanentes, precipicios, ríos secos trialeros y los tradicionales guadales sanjuaninos , sectores que volvieron a generar muchísimo desgaste físico y mecánico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2060132824179466385&partner=&hide_thread=false Winners of the Stage 4 and winners of the DESAFIO RUTA 40 in each category.



All times, gaps and rankings https://t.co/qyDnnwL1D2#W2RC #DesafioRuta40 #FIM #FIA pic.twitter.com/npwetfIctF — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 28, 2026

Además, la altura empezó a sentirse especialmente en motos, donde varios competidores terminaron muy exigidos después de varios días consecutivos de competencia extrema.

Más allá de la dureza del recorrido, la etapa volvió a entregar grandes peleas deportivas, diferencias mínimas y maniobras espectaculares entre algunos de los mejores pilotos del rally raid mundial.

Así quedó la Etapa 4 y la general en motos del Desafío Ruta 40

La cuarta etapa del Desafío Ruta 40 YPF 2026 volvió a modificar la pelea grande en la categoría Rally GP, donde el español Tosha Schareina logró quedarse con la victoria parcial tras completar el recorrido en 3h37m48s. El piloto de Honda superó por apenas 1m18s al estadounidense Ricky Brabec, mientras que el también norteamericano Skyler Howes terminó tercero a 3m10s.

El argentino Luciano Benavides volvió a mantenerse entre los grandes protagonistas de la competencia y finalizó cuarto en la etapa, quedando a 5m35s del ganador después de otra jornada extremadamente compleja entre arena, navegación y sectores de mucha velocidad.

Más atrás finalizaron Ross Branch, el australiano Daniel Sanders y el francés Adrien Van Beveren, en una etapa donde las diferencias volvieron a achicarse entre varios de los candidatos al título.

image

Pese a no ganar la jornada, Sanders continúa liderando cómodamente la clasificación general acumulada con un tiempo total de 13h20m49s, seguido justamente por Schareina a 7m16s. El podio general lo completa Brabec, quien quedó a 14m10s de la punta.

Por su parte, Luciano Benavides continúa completamente metido en la pelea grande del rally y se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación general, quedando a 15m12s del líder después de otra sólida actuación del piloto argentino dentro de una edición extremadamente exigente del Desafío Ruta 40.

En autos, Sainz aprovechó la sanción a Ferreira y Quintero quedó líder en un Desafío Ruta 40 al rojo vivo

La categoría Ultimate volvió a entregar una jornada completamente cambiante dentro del Desafío Ruta 40 YPF 2026, donde las penalizaciones, la navegación y la arena mendocina modificaron nuevamente la pelea por la clasificación general. Finalmente, el español Carlos Sainz terminó quedándose con la victoria de la cuarta etapa tras beneficiarse por la sanción aplicada al portugués Joao Ferreira, quien no respetó el tiempo de neutralización y recibió una penalización de 20 minutos.

De esta manera, el histórico “Matador” logró su primera victoria con Ford dentro del rally raid mundial y además le dio a la marca estadounidense su primer triunfo en el Desafío Ruta 40. El podio de la etapa fue completado por el polaco Eryk Goczal a apenas 30 segundos y por el qatarí Nasser Al-Attiyah, quien terminó tercero a 3m21s.

La jornada había tenido inicialmente a João Ferreira como gran dominador después de recuperarse del accidente sufrido durante la etapa anterior. El portugués llegó a sacar más de cinco minutos de ventaja sobre Sainz en distintos parciales y parecía encaminado hacia una enorme revancha deportiva, pero la penalización terminó modificando completamente el clasificador final.

En la clasificación general, el estadounidense Seth Quintero pasó a convertirse en el nuevo líder de la competencia luego de otra actuación muy regular con Toyota Gazoo Racing W2RC. El norteamericano lidera con apenas 7 segundos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah, mientras que el sudafricano Henk Lategan cayó al tercer puesto a 1m53s. Más atrás aparece el francés Sebastien Loeb, quien continúa protagonizando una enorme remontada después de avanzar del noveno al cuarto lugar de la general en apenas cuatro etapas.

image

Entre los mendocinos volvió a destacarse Sebastian Halpern, quien junto a su navegante Eduardo Saguí completó otra sólida actuación para finalizar séptimo en la etapa con el equipo X-Raid Team, quedando a 9m22s del ganador. Además, la dupla argentina continúa consolidada dentro del top ten de la clasificación general, donde Halpern marcha décimo a 53m15s de la punta.

Por su parte, Lucio Alvarez volvió a completar una etapa positiva dentro de una categoría extremadamente competitiva y exigente. El mendocino finalizó la jornada 10° con un tiempo de 03h45m09s, quedando a 12m22s de la punta, en una actuación que le permitió seguir recuperando terreno después de una durísima tercera etapa, que había complicado un poco sus aspiraciones dentro del Desafío Ruta 40 YPF 2026.

DR40 (2)

Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

Para hacerlo clickeá acá.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial