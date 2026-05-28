28 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Incendio

Desesperación vecinal por un incendio en una casa de Las Heras: mirá los videos

Un incendio causó importantes pérdidas en una casa del barrio Municipal de Las Heras. Dos adultos y un menor sufrieron intoxicaciones.

El incendio generó momentos de pánico entre los vecinos del barrio.

El incendio generó momentos de pánico entre los vecinos del barrio.

 Por Pablo Segura

Un incendio destruyó dos casas ubicadas en un mismo terreno en Las Heras, donde vecinos de la zona vivieron momentos de suma tensión para poder rescatar a los moradores, quienes afortunadamente lograron salir a tiempo sin ser afectados por las llamas.

El incendio ocurrió en calle Tandil, a metros del cruce con Tierra del Fuego, en el barrio Municipal de Las Heras.

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El fuego afectó dos viviendas colindantes, pero sobre todo, una habitación prefabricada con chapa y madera, por lo que dos mayores y un menor de edad debieron ser asistidos por médicos.

Terrible incendio en una casa de Las Heras

El incendio ocurrió en horas de la noche, obligando a bomberos y policías a desplegar un importante operativo. Trabajaron en la escena Bomberos Voluntarios de Las Heras y Capital, efectivos del Cuartel Central, personal de Defensa Civil y también de la Municipalidad de Las Heras, quienes llegaron con apoyo hídrico.

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Fuentes policiales dijeron que se desconocen las causas que desataron el incendio, aunque las llamas generaron pérdidas totales.

Producto del siniestro, un menor de edad fue trasladado en auto particular al hospital Lagomaggiore, donde fue asistido por una intoxicación por monóxido de carbono. Su estado de salud es bueno y está fuera de peligro, dijeron fuentes policiales.

Además, dos adultos también fueron asistidos por médicos por presentar un principio de intoxicación y también una fuerte conmoción por lo ocurrido. Estos no fueron derivados a ningún hospital.

Ahora los peritos intentan determinar las causas del incendio.

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