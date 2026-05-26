26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

General Alvear: el milagroso rescate de una mujer de 82 años durante un incendio

El siniestro ocurrió el sábado en General Alvear y habría comenzado por un tronco encendido dentro de la vivienda.

Incendio destruyó una vivienda en General Alvear y una abuela en silla de ruedas se salvó de milagro.

Incendio destruyó una vivienda en General Alvear y una abuela en silla de ruedas se salvó de milagro.

Por Sitio Andino Departamentales

La historia de vida detrás del incendio ocurrido el último sábado en Barrio Parque, en General Alvear, tiene como protagonista a Dora, una mujer de 82 años que logró salvar su vida de milagro luego de que las llamas consumieran por completo su vivienda.

La jubilada, que se encontraba sola al momento del siniestro y tiene problemas de movilidad tras sufrir una fractura de cadera, relató el dramático episodio a Noticiero Andino. “Estaba sola, salí como pude, las llamas ya estaban en la puerta”, contó conmovida.

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El fuego consumió toda la vivienda en General Alvear

Según se pudo conocer, el incendio se habría originado a raíz de un tronco que permanecía encendido dentro de la casa. En pocos minutos, las llamas avanzaron rápidamente y terminaron consumiendo por completo la vivienda ubicada en Barrio Parque.

Un escape casi milagroso tars el incendio

Dora se encontraba en silla de ruedas y debía movilizarse con muchas dificultades debido a una lesión en la cadera. Sin embargo, logró salir de la casa antes de quedar atrapada por el fuego. El dramático episodio generó conmoción entre vecinos y allegados, quienes destacaron que la mujer consiguió escapar “de milagro” en medio del incendio.

A pesar de las pérdidas materiales totales, la abuela logró preservar lo más importante: su vida.

Incendio en una vivienda de General Alvear y una milagrosa esapada

Embed - HISTORIA: DORA MIRANDA EN SILLA DE RUEDAS, SE SALVÓ MILAGROSAMENTE DE LAS LLAMAS

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