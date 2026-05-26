Reclamo histórico en General Alvear: avanzan gestiones para mejorar caminos ganaderos

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad , Osvaldo Romagnoli, visitó General Alvear para mantener una reunión con referentes del sector ganadero de la Cámara de Comercio local .

Del encuentro también participó Javier Velasco , recientemente designado como delegado de la zona sur de la repartición.

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La reunión tuvo como objetivo avanzar en posibles soluciones al histórico reclamo por el mal estado de los caminos ganaderos , una problemática que afecta desde hace años a productores rurales del departamento.

Durante el encuentro, se planteó la necesidad de generar un esquema de trabajo conjunto entre el Estado y los productores para mejorar el mantenimiento y la planificación de los caminos rurales utilizados por el sector.

Reconocimiento de falencias

En ese contexto, Osvaldo Romagnoli reconoció falencias en la planificación y seguimiento de las tareas vinculadas al mantenimiento vial. “No hay una planificación fina con un seguimiento mutuo”, expresó el funcionario provincial.

La intención, según se indicó, es avanzar en una mayor articulación entre Vialidad Provincial y los productores ganaderos para optimizar recursos y dar respuestas concretas a una problemática histórica en el sur mendocino.