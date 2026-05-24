La plaza de El Caldén en General Alvear será escenario de una gran fiesta patria este 25 de Mayo

El próximo lunes 25 de Mayo la jornada patriótica se celebrará de manera especial en la plaza del barrio El Caldén, en General Alvear.
La jornada buscará reunir a la comunidad de General Alvear en un encuentro cargado de tradición y cultura popular.
El próximo lunes 25 de Mayo la jornada patriótica se celebrará de manera especial en la plaza del barrio El Caldén, en General Alvear.
La academia de danzas que funciona en el lugar, a cargo de Rosa Martínez, organizó una gran mateada con tortas fritas y presentaciones artísticas para compartir junto a vecinos y familias de la comunidad.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para conmemorar una nueva fecha patria con actividades tradicionales, música y danzas folklóricas. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a la celebración, que tendrá como eje principal el espíritu de encuentro y las costumbres argentinas.
Mate, tortas fritas y expresiones culturales serán parte de una jornada pensada para disfrutar en familia y reforzar el sentido de pertenencia barrial y comunitario.