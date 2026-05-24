La plaza de El Caldén en General Alvear será escenario de una gran fiesta patria este 25 de Mayo

Festejo patrio del 25 de mayo en General Alvear.

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La academia de danzas que funciona en el lugar, a cargo de Rosa Martínez, organizó una gran mateada con tortas fritas y presentaciones artísticas para compartir junto a vecinos y familias de la comunidad.

Una propuesta abierta para toda la comunidad de General Alvear La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para conmemorar una nueva fecha patria con actividades tradicionales, música y danzas folklóricas. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a la celebración, que tendrá como eje principal el espíritu de encuentro y las costumbres argentinas.

Mate, tortas fritas y expresiones culturales serán parte de una jornada pensada para disfrutar en familia y reforzar el sentido de pertenencia barrial y comunitario.

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