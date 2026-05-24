24 de mayo de 2026
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La plaza de El Caldén en General Alvear será escenario de una gran fiesta patria este 25 de Mayo

La jornada buscará reunir a la comunidad de General Alvear en un encuentro cargado de tradición y cultura popular.

Festejo patrio del 25 de mayo en General Alvear.

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La academia de danzas que funciona en el lugar, a cargo de Rosa Martínez, organizó una gran mateada con tortas fritas y presentaciones artísticas para compartir junto a vecinos y familias de la comunidad.

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Una propuesta abierta para toda la comunidad de General Alvear

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para conmemorar una nueva fecha patria con actividades tradicionales, música y danzas folklóricas. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a la celebración, que tendrá como eje principal el espíritu de encuentro y las costumbres argentinas.

Mate, tortas fritas y expresiones culturales serán parte de una jornada pensada para disfrutar en familia y reforzar el sentido de pertenencia barrial y comunitario.

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