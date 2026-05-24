24 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Pericón

El Festival del Pericón Nacional reunirá este domingo a cientos de bailarines en San Rafael

El tradicional Pericón Nacional se realizará este domingo en el Bajo del Fuerte San Rafael del Diamante con espectáculos musicales, feriantes y propuestas gastronómicas.

Este domingo se llevará a cabo el Pericón Nacional en San Rafael.

Este domingo se llevará a cabo el Pericón Nacional en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

San Rafael se prepara para vivir una gran jornada patria este domingo con una nueva edición del tradicional Festival del Pericón Nacional, una propuesta que reunirá música, danza, gastronomía y cientos de bailarines en el Bajo del Fuerte San Rafael del Diamante.

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Desde las 12.00 horas también iniciarán los espectáculos musicales con las presentaciones de DJ Fede Sosa y Los Malbec.

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Más de 700 bailarines protagonizarán el Gran Pericón Nacional

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 15.00 horas con el tradicional Gran Pericón Nacional, que contará con la participación de más de 700 bailarines pertenecientes a instituciones, centros de jubilados, uniones vecinales y talleres municipales.

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Continúa la música en vivo

Luego del gran baile patrio, el festival continuará con más shows musicales de la mano de la Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar las tradiciones argentinas.

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