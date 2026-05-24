El Festival del Pericón Nacional reunirá este domingo a cientos de bailarines en San Rafael

Este domingo se llevará a cabo el Pericón Nacional en San Rafael.

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Por Sitio Andino Departamentales







San Rafael se prepara para vivir una gran jornada patria este domingo con una nueva edición del tradicional Festival del Pericón Nacional, una propuesta que reunirá música, danza, gastronomía y cientos de bailarines en el Bajo del Fuerte San Rafael del Diamante.

image Música, emprendedores y propuestas gastronómicas en San Rafael Las actividades comenzarán al mediodía en el predio ubicado en el Bajo del Fuerte y sus alrededores, donde habrá feriantes, emprendedores y puestos gastronómicos para vecinos y turistas.

Desde las 12.00 horas también iniciarán los espectáculos musicales con las presentaciones de DJ Fede Sosa y Los Malbec.

image Más de 700 bailarines protagonizarán el Gran Pericón Nacional Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 15.00 horas con el tradicional Gran Pericón Nacional, que contará con la participación de más de 700 bailarines pertenecientes a instituciones, centros de jubilados, uniones vecinales y talleres municipales.

pericon nacional san rafael 3.jpeg Continúa la música en vivo Luego del gran baile patrio, el festival continuará con más shows musicales de la mano de la Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar las tradiciones argentinas.