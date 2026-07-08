Comenzaron las obras en el Acceso Sur: qué cambia desde hoy para los conductores Foto: Daniel Cano

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Por Sitio Andino Departamentales







Las obras de refuncionalización del Acceso Sur comenzaron este miércoles con el objetivo de incorporar una tercera trocha en uno de los corredores viales más transitados de Mendoza. La primera etapa se desarrollará sobre el tramo comprendido entre calle Paso y Azcuénaga, en Luján de Cuyo, una intervención de aproximadamente 8,5 kilómetros que obligará a los conductores a circular a baja velocidad mientras duren los trabajos.

El plazo de ejecución de las obras en el Acceso Sur se estiman en 22 meses. Foto: Daniel Cano El proyecto demanda una inversión de 45.000 millones de pesos provenientes de los fondos del resarcimiento y contempla un plazo de ejecución de 22 meses. La intervención forma parte del plan integral de modernización de los principales accesos de la provincia y se suma a las obras que ya se ejecutan sobre el Acceso Este.

Obras en el Acceso Sur: cómo será la circulación durante los trabajos Ante Noticiero Andino, la secretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó que las tareas comenzaron sobre el tramo comprendido entre Paso y Azcuénaga, donde inicialmente se trabaja sobre las banquinas para preparar el terreno antes de iniciar la construcción de la tercera trocha sobre la Ruta Nacional 40.

La funcionaria remarcó que, por el momento, los conductores no encontrarán cortes de tránsito ni reducciones de carriles. No obstante, insistió en la importancia de circular con extrema precaución debido a la presencia permanente de operarios y maquinaria pesada, por lo que la máxima permitida en la zona de trabajos será de un máximo de 40 km/h.

Autoridades piden paciencia y precaución a los conductores. Foto: Daniel Cano También adelantó que la próxima semana comenzarán las obras en el sentido contrario de circulación, con el objetivo de avanzar de manera progresiva sobre todo el tramo comprendido entre Paso y Azcuénaga. Respecto al alcance de la intervención, el proyecto no se limita únicamente a la incorporación de una tercera trocha. También contempla la construcción de tres nuevos puentes, la ampliación de dos puentes existentes y la instalación de tres pasarelas peatonales que brindarán mayor seguridad a los trabajadores y vecinos de las numerosas empresas ubicadas a la vera de la Ruta 40. Mirá la nota completa: