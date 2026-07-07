Aeropuerto de San Rafael: la primera etapa de la obra quedará lista durante julio

La esperada renovación del aeropuerto Santiago Germanó de San Rafael está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Tras varios meses de trabajos y una demora en la entrega de algunos equipos, la primera etapa de la nueva aeroestación entró en su tramo final y podría inaugurarse durante la segunda quincena de julio.

En diálogo con Noticiero Andino , el presidente de la Específica de Construcción de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA), Gustavo Lombard , explicó que desde la entidad realizaron gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) para conocer el estado del proyecto, luego de que se incumplieran los plazos originalmente previstos.

"Presentamos una nota para saber qué estaba ocurriendo, porque la primera etapa debía entregarse en abril y el primer vuelo hacia la nueva terminal estaba previsto para comienzos de mayo. La respuesta fue que la inauguración se concretará durante julio ", señaló.

Lombard destacó que la ampliación transformará por completo la capacidad operativa del aeropuerto: " El aeropuerto quedó mucho más grande. Antes tenía alrededor de 1.000 metros cuadrados y ahora contará con unos 2.100 metros cuadrados aproximadamente . Solo resta instalar la cinta para el retiro de equipajes, cuya colocación la empresa contratista prevé finalizar durante julio", indicó.

Entre esos trabajos se mencionó la construcción de un sistema de tratamiento de efluentes mediante un lecho percolador, exigido por el ORSNA; una cisterna con capacidad superior a los 400.000 litros destinada al sistema contra incendios y al abastecimiento de agua potable; una nueva subestación transformadora para alimentar eléctricamente todo el aeropuerto; y la incorporación de un grupo electrógeno para garantizar el servicio ante eventuales cortes de energía.

Una vez habilitada la nueva terminal comenzará la segunda etapa del proyecto, que contempla la demolición del edificio actual y la construcción de un nuevo sector con una arquitectura similar a la recientemente finalizada, para unificar toda la infraestructura aeroportuaria.

De acuerdo con el cronograma informado por el ORSNA, la primera etapa quedará concluida durante julio de 2026, mientras que la finalización integral de la obra está prevista para mayo de 2027.

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