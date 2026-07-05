La geografía privilegiada de Malargüe que impulsa el primer centro de esquí sustentable de Sudamérica

El Azufre aprovecha una de las geografías más privilegiadas de la cordillera mendocina para consolidarse como el primer centro de esquí sustentable de Sudamérica . La combinación de altura, clima y abundante nieve de calidad convierte a este valle de Malargüe en un escenario ideal para el desarrollo de actividades invernales de nivel internacional.

En plena cordillera malargüina, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar y a escasa distancia del límite con Chile, El Azufre desarrolla un modelo turístico diferente , donde la naturaleza no solo es el principal atractivo, sino también el eje de una propuesta basada en el cuidado ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales .

El complejo se encuentra al pie del volcán Peteroa, dentro del Valle del Azufre , una región reconocida por especialistas como una de las áreas con mayor acumulación y mejor calidad de nieve de Mendoza. Las condiciones naturales del lugar permiten contar con una temporada extensa y con nieve seca, una característica muy valorada por los amantes del esquí debido a su excelente comportamiento sobre las pistas y fuera de ellas.

A diferencia de otros centros invernales, El Azufre nació con un concepto de desarrollo sustentable . Toda su infraestructura fue concebida para reducir al mínimo el impacto ambiental mediante el empleo de energías renovables, tecnologías eficientes y criterios de construcción acordes con un entorno de alta montaña prácticamente virgen.

El acceso se realiza desde la ciudad de Malargüe por la Ruta Provincial 226, un camino consolidado de montaña que conduce hasta el valle y continúa hacia el Paso Internacional Vergara. Son aproximadamente 150 kilómetros de recorrido, con un tramo final de ripio que atraviesa algunos de los paisajes más imponentes de la cordillera mendocina.

El Azufre sigue avanzando en prestaciones

Mientras avanza el invierno, El Azufre ya se encuentra en condiciones de recibir esquiadores. Sin embargo, el gerente de Logística y Operaciones del complejo, Mariano Pandolfo, destacó que el trabajo no se concentra únicamente durante la temporada. "Todo el año trabajamos para desarrollar actividades", señaló al referirse a las mejoras permanentes en infraestructura, servicios y estrategia comercial que permitieron ampliar los mercados y recibir visitantes tanto de Argentina como del exterior.

Pandolfo explicó además que el complejo ofrece modalidades exclusivas como el catesquí y el heliesquí, experiencias que permiten acceder a extensas áreas de nieve virgen, prácticamente sin intervención humana y con una calidad excepcional. Actualmente, El Azufre cuenta con capacidad para recibir hasta 14 pasajeros por turno y durante la temporada genera alrededor de 50 puestos de trabajo directos, remarcado que los trabajadores, como prestadores y proveedores, son en su mayoría de Malargüe.

Mariano Pandolfo puntualizó que El Azufre si consolidándose en un proyecto que combina desarrollo económico, turismo de alta montaña y preservación ambiental en uno de los rincones más privilegiados de la cordillera de los Andes.