Arquitectos del Sur de Mendoza reafirmaron su compromiso con el desarrollo

Cada 1 de julio se celebra el Día del Arquitecto Argentino , fecha que destaca el aporte de estos profesionales al crecimiento de las ciudades y la calidad de vida. En ese marco, e l Colegio de Arquitectos de Mendoza reunió en Malargüe a especialistas del sur provincial, quienes resaltaron el presente de la actividad y el compromiso con el desarrollo regional.

El Día del Arquitecto Argentino conmemora la creación, en 1985, de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) , organismo que nuclea a los colegios profesionales del país. La fecha pone en valor una profesión estrechamente vinculada con la planificación urbana , el diseño de espacios, la innovación constructiva y el desarrollo sostenible de las comunidades.

En ese contexto, el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), eligió Malargüe para llevar adelante la celebración regional , que reunió este miércoles a profesionales de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear . El encuentro permitió compartir experiencias, analizar la actualidad del sector y reafirmar el compromiso de la institución con el crecimiento del sur mendocino.

El delegado de CAMZA en Malargüe, Edgardo Hernández, señaló a SITIO ANDINO que los arquitectos atraviesan un momento positivo, impulsado por la cantidad de proyectos que se desarrollan y por el creciente interés de vecinos e inversores en recibir asesoramiento profesional antes de iniciar una obra.

Hernández sostuvo que las transformaciones que experimentan las ciudades del sur provincial se reflejan en nuevas construcciones que incorporan tendencias contemporáneas de diseño, criterios actualizados de planificación y composición edilicia, además del uso de materiales modernos que aportan eficiencia, funcionalidad y mejores prestaciones.

WhatsApp Image 2026-07-01 at 21.17.56 Nicolás Patta.

Por su parte, el presidente de la Regional Sur del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Nicolás Patta, destacó el trabajo realizado para consolidar una institución que represente a los profesionales de Malargüe, San Rafael y General Alvear.

Nicolás Patta explicó que ese fortalecimiento institucional permitió al colegio convertirse en un organismo de consulta para los municipios de la región, aportando una mirada estratégica sobre el desarrollo urbano. Asimismo, remarcó que los arquitectos acompañan a quienes proyectan construir sus viviendas, promoviendo diseños adaptados a las condiciones climáticas, geográficas y geológicas propias del sur de Mendoza, con el objetivo de lograr obras más seguras, eficientes y perdurables.