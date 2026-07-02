Las Leñas para esta temporada abrió la Telesilla Vesta y anunció promociones

A la espera de la apertura oficial Las Leñas comenzó a ofrecer paseos para peatones en la Telesilla Vesta , una de las propuestas más esperadas de la temporada invernal. Además, el complejo mantiene el estacionamiento gratuito, habilitó el Parque Aventura y lanzó un combo promocional para quienes deseen disfrutar de ambas actividades a un precio preferencial.

Valle de Las Leñas en el departamento de Malargüe continúa ampliando las alternativas recreativas para los visitantes que llegan al complejo, incluso para quienes no practican deportes de nieve. A través de sus redes sociales oficiales, informó que ya está en funcionamiento la Telesilla Vesta para uso exclusivo de peatones.

El servicio estará disponible todos los días y la venta de tickets se realiza entre las 12 y las 15 horas . Quienes adquieran su pase antes del cierre de boletería podrán completar el recorrido sin inconvenientes, aunque el ascenso se haya iniciado minutos después del horario establecido.

En cuanto a las tarifas, el paseo tiene un valor de 20.000 pesos para mayores de 11 años , mientras que los niños de entre 4 y 11 años abonarán 10.000 pesos . Los menores de 4 años podrán acceder sin costo .

Desde el centro de esquí también recordaron que el estacionamiento continúa siendo gratuito para todos los visitantes, una medida que busca facilitar el acceso al complejo durante las vacaciones de invierno.

Como parte de las actividades programadas, los grupos que visiten Las Leñas podrán participar de una charla informativa en la zona de retorno de la Telesilla Vesta. La propuesta apunta a brindar detalles sobre el entorno natural, el funcionamiento del centro de montaña y las diferentes experiencias turísticas disponibles.

Otra de las opciones habilitadas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, es el Parque Aventura, un espacio especialmente preparado para disfrutar de la nieve fabricada y realizar descensos en trineo. El sector cuenta con estacionamiento, sanitarios y servicio gastronómico para mayor comodidad de los visitantes.

El ingreso al Parque Aventura tiene una tarifa única de 20.000 pesos para mayores de 12 años, mientras que los menores acceden sin cargo. Además, el complejo lanzó un combo promocional que incluye el paseo en la Telesilla Vesta y el acceso al Parque Aventura por 30.000 pesos, convirtiéndose en una alternativa atractiva para disfrutar de dos de las principales propuestas recreativas de Las Leñas durante esta temporada.