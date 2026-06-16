16 de junio de 2026
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Las Leñas, 43 años después: cómo nació el gigante del turismo de nieve en Mendoza

Ubicado en Malargüe, en el corazón de la Cordillera de los Andes, Las Leñas celebra un nuevo aniversario de una historia que marcó el turismo invernal mendocino.

Las Leñas, 43 años después: cómo nació el gigante del turismo de nieve en Mendoza

Las Leñas, 43 años después: cómo nació el gigante del turismo de nieve en Mendoza

 Por Luis Calizaya

Las Leñas cumple un nuevo aniversario y vuelve a poner en valor una historia que transformó para siempre el turismo de montaña en Mendoza. Ubicado en plena Cordillera de los Andes, en el departamento de Malargüe, el centro de esquí se consolidó como uno de los destinos invernales más importantes de Sudamérica, atrayendo cada año visitantes nacionales y del mundo.

Las Leñas cumple 43 años desde su fundación: cómo surgió

La historia de Las Leñas comenzó a principios de la década de 1980, cuando el empresario entreriano Ernesto “Tito” Lowenstein quedó fascinado por el potencial de un valle cordillerano prácticamente inexplorado. La idea surgió tras recorrer la zona y advertir que las condiciones naturales eran ideales para desarrollar un centro de esquí de nivel internacional.

_Ernesto “Tito” Lowenstein - Las Leñas
En entrevistas recientes, Lowenstein confiesa que Las Leñas nació para competir con Bariloche.

En entrevistas recientes, Lowenstein confiesa que Las Leñas nació para competir con Bariloche.

Impulsado por esa visión, Lowenstein lideró un ambicioso proyecto que buscaba convertir a Mendoza en una referencia del turismo de nieve. Sin embargo, esto fue un desafío ante la construcción infraestructura, caminos y servicios en un entorno de alta montaña, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 80 kilómetros de la ciudad de Malargüe.

Finalmente, el complejo fue inaugurado el 16 de junio de 1983, al igual que el Aeropuerto Comodoro Ricardo Salomón, marcando el nacimiento de uno de los emprendimientos turísticos más importantes de la provincia. Con el paso de los años, Las Leñas amplió su capacidad operativa, incorporó modernos medios de elevación, hoteles, restaurantes y una amplia oferta de servicios para visitantes nacionales e internacionales.

Gracias a las condiciones climáticas de la región y a la calidad de su nieve, el centro logró posicionarse entre los destinos preferidos para la práctica de esquí y snowboard. Además, cuenta con algunas de las pistas más extensas y desafiantes de América Latina, características que le otorgaron reconocimiento internacional.

_Malargue - Las Leñas - Fundación
Así anunciaban los diarios de la época la inauguración de Las Leñas en 1983.

Así anunciaban los diarios de la época la inauguración de Las Leñas en 1983.

Más allá de la actividad deportiva, Las Leñas también tuvo un impacto decisivo en el desarrollo económico y turístico del sur mendocino. La llegada de visitantes impulsó la generación de empleo, fortaleció la actividad comercial de Malargüe y contribuyó a consolidar a Mendoza como uno de los principales polos turísticos de Argentina.

Con información de LN.

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