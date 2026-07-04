Howard Johnson inauguró su primer hotel boutique en Mendoza con una inversión en Chacras de Coria

Chacras de Coria ya es la locación mendocina del Howard Johnson Alcántara , primer emprendimiento de la cadena internacional en la provincia de Mendoza y primer establecimiento de tipo hotel boutique dentro de la red del Grupo Hotelero Albamonte (GHA) en la Argentina. El acto fue presidido por las familias inversoras Gomensoro y Brigante , junto a autoridades provinciales y nacionales del sector turístico y empresarial. La ceremonia se desarrolló bajo la primera nevada del año en la provincia, que cubrió el parque del hotel y aportó un marco inusual a la apertura.

Con esta apertura, el Grupo Hotelero Albamonte incorpora Mendoza a su mapa de operaciones en el país e introduce, por primera vez dentro de sus 42 hoteles , el concepto de hotel boutique . El establecimiento se emplaza en Chacras de Coria , zona residencial de Luján de Cuyo caracterizada por sus espacios verdes y la proximidad a barrios privados, a solo catorce kilómetros de la ciudad de Mendoza .

El complejo ocupa una superficie total de 4.400 metros cuadrados , de los cuales 2.200 están cubiertos . Ofrece recepción las veinticuatro horas y habitaciones de entre 45 y 48 metros cuadrados , equipadas con televisor inteligente de 50 pulgadas, frigobar, caja de seguridad, pava eléctrica, escritorio y climatización por sistema inverter . La mayoría de las unidades cuenta con terrazas orientadas hacia los jardines del predio o hacia la cordillera de los Andes .

Entre las prestaciones incluidas se cuentan el desayuno artesanal , elaborado con productos frescos de estación, conexión Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento interno . El hotel dispone además de piscina exterior, solárium y un salón de convenciones insonorizado , destinado a capacitaciones, reuniones empresariales y celebraciones sociales. Admite el ingreso de mascotas y ofrece servicio de parrilla con reserva previa y costo adicional.

En materia de sustentabilidad, el establecimiento incorporó jardines de bajo consumo hídrico, iluminación LED, climatización eficiente y un proyecto de generación de energía solar, criterios que la propiedad presenta como parte de su política de gestión ambiental.

Las expectativas de los protagonistas

Fernando Gomensoro, propietario y presidente del hotel, destacó el inicio de las operaciones conjuntas con GHA y Howard Johnson como una vía para ofrecer un servicio orientado tanto al turismo nacional como internacional y a la organización de eventos corporativos y sociales. Según explicó, la alianza permite capitalizar el respaldo de una marca internacional con más de veinticinco años de presencia en el país y sumar el emprendimiento a la mayor red hotelera de la Argentina.

Alberto Albamonte, presidente de las marcas Howard Johnson y Days Inn en la Argentina, subrayó que el nuevo hotel se distingue por su infraestructura y por su ubicación en una zona de crecimiento hotelero, cercana a bodegas, propuestas gastronómicas y paisajes naturales. Precisó que la cadena opera actualmente 42 hoteles en el país y proyecta la apertura de otros diez establecimientos durante el año, en un contexto que calificó de recuperación para el sector luego de un período de dificultades.

El origen del nombre Alcántara

El nombre del hotel remite al barco que trasladó desde Portugal a los abuelos de una de las socias inversoras. El corcho, material característico de ese país, fue incorporado en distintos detalles del edificio como referencia a esa historia familiar y como símbolo de permanencia. Según explicaron los propietarios, la elección busca honrar el relato migratorio compartido por ambas familias fundadoras y la amistad que las une desde hace años.

Chacras de Coria, escenario de nuevos emprendimientos

Chacras de Coria combina tradición, naturaleza y su cercanía con bodegas reconocidas y una amplia oferta gastronómica, que incluye restaurantes, cafés y espacios de cocina de autor, completan el perfil de un distrito que también cuenta con variedad de alojamientos, desde hoteles boutique hasta posadas y cabañas. Desde allí resulta accesible un conjunto de atractivos turísticos de la provincia, entre ellos las termas de Cacheuta, el dique Potrerillos, el circuito vitivinícola de Maipú, el Parque General San Martín y la alta montaña.

Una nueva apuesta para el turismo mendocino

Con la apertura del Howard Johnson Alcántara, la cadena suma un nuevo destino a su presencia nacional y refuerza su posición entre las principales redes hoteleras del país, al tiempo que consolida a Mendoza como plaza de interés para la inversión turística.