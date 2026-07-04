Los despidos del Gobierno Nacional en la CNEA alcanzaron a trabajadores de Mendoza

Trabajadores de la delegación Cuyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica fueron desvinculados en Mendoza y crece la preocupación por el futuro del organismo.

Los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también impactaron en Mendoza. Dos trabajadores fueron desvinculados como parte de la decisión del Gobierno nacional de no renovar contratos , una medida que alcanzó a 62 personas en todo el país y reavivó la preocupación por el futuro de uno de los principales organismos científicos y tecnológicos de la Argentina.

En Mendoza, la medida alcanzó a dos científicos que se desempeñaban en la Regional Cuyo de la CNEA . Ambas se desempeñaban en instituciones estratégicas de investigación: una trabajaba en el Instituto Internacional de Ciencias de la Tierra (ICES) y la otra en el Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) .

Aunque el número de cesantías en Mendoza es reducido respecto del total nacional, los trabajadores sostienen que la situación refleja un proceso más amplio de desfinanciamiento y pérdida de recursos humanos altamente especializados.

En diálogo con Sitio Andino , el secretario general de la Seccional Cuyo-Noroeste de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), Pablo Navarra , explicó que las desvinculaciones corresponden a contratos que vencieron el 30 de junio.

"No se renovaron contratos a plazo fijo", resumió, una modalidad de contratación utilizada en el Estado.

Sin embargo, aseguró que el problema trasciende los despidos puntuales y describió un escenario de fuerte deterioro institucional.

"Es una situación insostenible: tenemos salarios muy bajos, proyectos estratégicos paralizados y, por primera vez en la historia del organismo, no podemos dialogar con las autoridades", afirmó. A esto se suma el despido de científicos en todo el país.

Navarra indicó que desde hace seis meses, tras la asunción del presidente de la CNEA, Martín Porro, solicitaron reuniones formales con la conducción del organismo, pero nunca fueron recibidos. "Desde que asumió la nueva gestión hemos pedido reunirnos y no nos atienden."

Los trabajadores de la CNEA advierten por los recortes en el organismo. Sitio Andino

Salarios bajos y fuga de profesionales

El dirigente gremial advirtió que las dificultades salariales ya provocaron la salida de numerosos profesionales altamente capacitados.

"Ya renunciaron muchos trabajadores. Algunos se fueron al sector privado y otros emigraron. Hay compañeros que salen de trabajar y manejan un Uber para poder llegar a fin de mes."

Según explicó, la situación afecta especialmente a perfiles científicos y técnicos cuya formación demandó años de inversión pública.

Actualmente, la Regional Cuyo de la CNEA cuenta con alrededor de 80 trabajadores, quienes desarrollan tareas que abarcan no solo Mendoza, sino también proyectos de exploración y estudios en San Juan, Neuquén, San Luis y La Pampa.

El impacto sobre la ciencia y el desarrollo tecnológico

Para Navarra, el problema no se limita al ámbito laboral, sino que compromete el desarrollo científico del país. "Se perjudica a toda la sociedad porque los desarrollos tecnológicos siempre vuelven a la comunidad".

En ese sentido, manifestó preocupación por el rumbo que podría tomar la política nuclear nacional. "Quieren privatizar centrales nucleares, cuando se trata de desarrollos estratégicos para el país."

Incluso destacó el desempeño de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares: "Es una empresa súper eficiente y superavitaria", sostuvo.

La postura del Gobierno nacional

El presidente de la CNEA, Martín Porro, defendió la medida a través de su cuenta de X y aseguró que se trató de 61 contratos que finalizaron el 30 de junio.

Según explicó, esos contratos habían sido incorporados durante 2023 y correspondían "mayoritariamente a funciones administrativas".

A pesar de los disturbios en la Sede Central de la CNEA, generados hoy por un grupo de manifestantes gremiales, quiero informar al sector nuclear argentino que no hubo despidos de personal científico ni estratégico.



Sobre un universo de más de 300 contratados, se decidió no… — Martín Porro (@ingmartinporro) July 1, 2026

Sin embargo, esa explicación fue rechazada tanto por los gremios como por trabajadores del organismo, quienes sostienen que entre los desvinculados había profesionales con 5, 10, 15 e incluso más de 20 años de antigüedad.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que los despidos alcanzaron a empleados con una extensa trayectoria dentro del organismo.

Qué hace la Comisión Nacional de Energía Atómica

La CNEA fue creada el 31 de mayo de 1950, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y constituye uno de los pilares del desarrollo científico argentino.

Sitio Andino

Si bien suele asociarse con la generación de energía nuclear, su trabajo es mucho más amplio. El organismo impulsa investigaciones vinculadas con:

medicina nuclear;

tratamiento del cáncer mediante protonterapia;

producción de radioisótopos;

desarrollo de combustibles nucleares;

investigación geológica y minera;

tecnología aplicada a la industria;

desarrollo de reactores nucleares.

Entre sus proyectos más importantes se encuentran el reactor modular CAREM, íntegramente diseñado en Argentina, y el reactor multipropósito RA-10, destinado a la producción de radioisótopos para medicina, investigación e industria.