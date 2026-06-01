La obra del aeropuerto de San Rafael ya muestra importantes avances y sigue en marcha

La obra de modernización y ampliación del Aeropuerto Suboficial Ayudante Santiago Germanó de San Rafael continúa avanzando y ya se acerca a una etapa clave dentro de un proyecto que busca transformar por completo la infraestructura aeroportuaria del sur mendocino .

Mientras se mantiene la operatoria habitual de vuelos y la atención a pasajeros, los trabajos se concentran actualmente en la ampliación y remodelación de la terminal aérea. La finalización total de la obra está prevista para octubre de 2026 .

En las últimas horas, la empresa encargada del gerenciamiento del proyecto compartió un mensaje en redes sociales donde destacó el importante grado de avance alcanzado.

"Estamos muy, muy cerca de terminar la Etapa 1 de la nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional Santiago Germanó de San Rafael", señalaron.

Además, remarcaron que la intervención permitirá transformar completamente la infraestructura existente, alcanzando una superficie superior a los 2.200 metros cuadrados cubiertos.

Desde la firma destacaron especialmente que los trabajos se desarrollaron sin afectar el funcionamiento de la aeroestación. "Lo que más nos enorgullece como gerentes del proyecto es avanzar a paso firme hacia la meta sin haber interrumpido ni un solo día los vuelos ni la atención a los pasajeros", expresaron.

Una terminal más grande y moderna en San Rafael

La nueva estación terminal fue diseñada bajo los lineamientos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y apunta a optimizar la circulación de pasajeros, mejorar la experiencia de viaje y elevar los estándares operativos del aeropuerto.

Entre las principales mejoras previstas se destacan:

1.850 metros cuadrados cubiertos totales , producto de la ampliación de 1.000 m² y la remodelación de los 850 m² existentes.

970 metros cuadrados semicubiertos destinados a accesos y sectores de resguardo.

Un nuevo edificio técnico de 2.300 m², destinado a tareas de mantenimiento, soporte y servicios aeroportuarios.

Tecnología para agilizar el check-in y el manejo de equipajes en el aeropuerto

Uno de los sectores que experimentará mayores cambios será el área de atención a pasajeros.

La nueva terminal contará con:

Seis puestos simultáneos de check-in.

Sistemas automatizados de cintas inyectoras.

Balanzas integradas para despacho de equipaje.

Cinta colectora para clasificación.

Control específico para equipaje de gran tamaño (oversize).

Un nuevo carrusel para retiro de equipajes en la zona de arribos.

Estas mejoras permitirán optimizar los tiempos de atención y brindar una experiencia más eficiente para los usuarios.

Más confort para los pasajeros

El proyecto también contempla la ampliación de las áreas de espera y circulación .

. Las salas de preembarque y arribos dispondrán de mayor superficie y nuevo mobiliario , mejorando las condiciones de comodidad para quienes utilizan la terminal aérea.

, mejorando las condiciones de comodidad para quienes utilizan la terminal aérea. Además, se incorporará una red de alimentación eléctrica de media tensión y un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantizará mayor confiabilidad operativa.

Nuevos estándares de seguridad

Otro de los ejes centrales de la obra es la modernización de los sistemas de seguridad.

La nueva terminal contará con un sistema completamente renovado de prevención y extinción de incendios, diseñado para cumplir con las exigencias operativas actuales y reforzar la protección de pasajeros, trabajadores e instalaciones.

Una obra estratégica para el sur mendocino

La ampliación y modernización del Aeropuerto Santiago Germanó representa una de las inversiones más importantes en infraestructura aeroportuaria de los últimos años en el sur provincial.

Una vez finalizada, la nueva terminal permitirá acompañar el crecimiento de la actividad turística, mejorar la conectividad aérea de San Rafael y fortalecer el desarrollo económico de toda la región.

Mientras tanto, las obras continúan avanzando sin alterar la grilla habitual de vuelos, acercándose cada vez más a una transformación que cambiará definitivamente la cara del principal aeropuerto del sur mendocino.