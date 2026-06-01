1 de junio de 2026
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Agostina Vega

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

La adolescente de 14 años fue hallada muerta en un descampado de Córdoba. Los peritos determinaron que fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Por Sitio Andino Sociedad

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado de Córdoba, sumó en las últimas horas un dato clave con la difusión de los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima.

Según la información preliminar aportada por los peritos forenses, la joven habría sido asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los estudios realizados permitieron establecer además que presentaba graves lesiones en sus órganos internos, compatibles con un ataque de extrema violencia. El único imputado continúa siendo Claudio Barrelier quien permanece detenido.

Los especialistas también confirmaron que el cuerpo mostraba signos de desmembramiento, una situación que complica significativamente el trabajo de los investigadores y el análisis forense de los restos.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el estado en el que fue hallado el cuerpo genera importantes dificultades para determinar con precisión las circunstancias del crimen. Por ese motivo, se ordenaron estudios complementarios que permitan obtener más información sobre la mecánica del hecho y avanzar en la identificación de los responsables.

Mientras continúan las pericias, las autoridades convocaron a los familiares de Agostina para informarles sobre los primeros resultados de la autopsia. La causa permanece bajo investigación y se espera que los nuevos análisis aporten elementos determinantes para esclarecer el caso.

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