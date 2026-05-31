Intento de suicidio en la cárcel del acusado por el femicidio de Agostina Vega

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, intentó quitarse la vida mientras permanece detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, en la provincia de Córdoba. El intento de suicidio fue frustrado gracias a la rápida intervención del personal penitenciario y de los profesionales médicos del establecimiento.
Actualmente, el hombre de 32 años se encuentra estabilizado, bajo observación médica y sedado, con el objetivo de evitar que vuelva a protagonizar un episodio similar.
El hecho ocurrió en medio de la investigación por el femicidio
Era amigo de Melisa Heredia, madre de Agostina, y, según trascendió, habría mantenido un vínculo sentimental con ella.
Además, se desempeñaba como empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que resolvió desvincularlo tras conocerse su presunta participación en el caso.
Los antecedentes del principal sospechoso por el femicidio
El acusado cuenta con antecedentes judiciales previos. Según se informó, registra imputaciones por privación ilegítima de la libertad agravada y por amenazas, causas que forman parte de su historial penal.
Estos antecedentes también son considerados dentro del contexto general de la investigación.
Las imágenes obtenidas en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Cofico, muestran el momento en que la adolescente descendió de un remís e ingresó al domicilio junto al acusado durante la noche del 23 de mayo.
A esto se suman los análisis realizados sobre su teléfono celular, que ubicaron el dispositivo en zonas relevantes para la reconstrucción de los movimientos investigados.
La causa por el femicidio sigue avanzando
Mientras continúa la recolección de pruebas y la realización de distintas pericias, la Justicia mantiene a Claudio Barrelier como el principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega.
El intento de suicidio ocurrido en Bouwer agrega un nuevo capítulo a una causa que mantiene en vilo a Córdoba y que sigue generando un fuerte reclamo de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos de la adolescente.