31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Suicidio

Intento de suicidio en la cárcel del acusado por el femicidio de Agostina Vega

Un intento de suicidio protagonizado por Claudio Barrelier sumó un nuevo capítulo al caso Agostina Vega.

Claudio Barrelier, intentó suicidarse en la cárcel.

Claudio Barrelier, intentó suicidarse en la cárcel.

Por Sitio Andino Policiales

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, intentó quitarse la vida mientras permanece detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, en la provincia de Córdoba. El intento de suicidio fue frustrado gracias a la rápida intervención del personal penitenciario y de los profesionales médicos del establecimiento.

Actualmente, el hombre de 32 años se encuentra estabilizado, bajo observación médica y sedado, con el objetivo de evitar que vuelva a protagonizar un episodio similar.

El hecho ocurrió en medio de la investigación por el femicidio

El episodio se produjo mientras avanza la investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado días atrás en un descampado de la ciudad de Córdoba.

Barrelier es, hasta el momento, el único detenido y principal sospechoso en la causa que conmociona a la provincia y al país.

Los investigadores intentan determinar las circunstancias del crimen y no descartan profundizar distintas líneas de investigación para esclarecer por completo lo ocurrido.

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Agostina Vega lleva casi una semana desaparecida en la provincia de Córdoba.

Agostina Vega lleva casi una semana desaparecida en la provincia de Córdoba.

Quién es Claudio Barrelier

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, Barrelier mantenía una relación cercana con el entorno familiar de la víctima.

Era amigo de Melisa Heredia, madre de Agostina, y, según trascendió, habría mantenido un vínculo sentimental con ella.

Además, se desempeñaba como empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que resolvió desvincularlo tras conocerse su presunta participación en el caso.

Los antecedentes del principal sospechoso por el femicidio

El acusado cuenta con antecedentes judiciales previos. Según se informó, registra imputaciones por privación ilegítima de la libertad agravada y por amenazas, causas que forman parte de su historial penal.

Estos antecedentes también son considerados dentro del contexto general de la investigación.

agostina vega

Las pruebas que lo comprometen

Entre los elementos que lo vinculan con la desaparición y el posterior asesinato de Agostina Vega figuran registros de cámaras de seguridad y pericias tecnológicas.

Las imágenes obtenidas en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Cofico, muestran el momento en que la adolescente descendió de un remís e ingresó al domicilio junto al acusado durante la noche del 23 de mayo.

A esto se suman los análisis realizados sobre su teléfono celular, que ubicaron el dispositivo en zonas relevantes para la reconstrucción de los movimientos investigados.

La causa por el femicidio sigue avanzando

Mientras continúa la recolección de pruebas y la realización de distintas pericias, la Justicia mantiene a Claudio Barrelier como el principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega.

El intento de suicidio ocurrido en Bouwer agrega un nuevo capítulo a una causa que mantiene en vilo a Córdoba y que sigue generando un fuerte reclamo de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos de la adolescente.

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