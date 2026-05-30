Alertan por estafas a adultos mayores mediante páginas web falsas en Mendoza: qué hacer para prevenirlas

Las estafas virtuales a adultos mayores se convirtieron en una de las modalidades delictivas que más preocupa en la actualidad. A través de redes sociales, WhatsApp y falsas promociones vinculadas a organismos oficiales, los delincuentes logran engañar a jubilados y personas mayores para obtener datos personales, bancarios y acceder a sus cuentas.

De acuerdo con distintos estudios sobre ciberdelitos, los adultos mayores se transformaron en uno de los principales blancos de este tipo de maniobras fraudulentas. Si bien la incorporación al mundo digital amplió su autonomía y acceso a servicios, también incrementó su exposición a engaños, robo de información y pérdidas económicas .

La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero Nofal , advirtió en diálogo con Sitio Andino que las estafas suelen ingresar mediante falsas ofertas destinadas a jubilados. "Las estafas virtuales están en las redes y se introducen a través de ofertas para jubilados o, a veces, utilizan obras sociales para mencionar supuestos beneficios", explicó.

En ese sentido, detalló que muchas maniobras utilizan de manera fraudulenta nombres de organismos como PAMI y ANSES para generar confianza en las víctimas.

Promociones falsas y robo de datos bancarios

Lucero Nofal señaló además que otra modalidad frecuente son las promociones y descuentos falsos difundidos en redes sociales, televisión y plataformas de streaming. "Es ahí cuando el jubilado comienza a poner sus datos, su tarjeta de débito o crédito y ahí es cuando se produce la estafa", afirmó.

estafa virtual, adultos mayores, mendoza Los adultos mayores se transformaron en uno de los principales blancos de este tipo de maniobras fraudulentas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Según explicó, los delincuentes buscan obtener información sensible como claves bancarias, números de tarjetas o datos personales para luego acceder a cuentas bancarias o billeteras virtuales.

Frente a este escenario, la funcionaria remarcó la importancia de fortalecer la educación financiera y digital en adultos mayores. Desde la Dirección de Defensa del Consumidor impulsan campañas de prevención y alfabetización digital centradas en el uso seguro de dispositivos, la protección de datos personales y la verificación de fuentes oficiales.

Qué datos nunca deben compartirse

La titular del organismo insistió en que ninguna entidad pública o privada solicita información confidencial por teléfono, mensajes o redes sociales.

La advertencia también alcanza a las billeteras virtuales, herramientas que en los últimos años comenzaron a ser utilizadas por los estafadores para concretar fraudes.

CiberDelito_1.jpg La titular del organismo insistió en que ninguna entidad pública o privada solicita información confidencial.

Lucero Nofal reveló además que existe un trabajo articulado entre Defensa del Consumidor y Meta, la empresa propietaria de Facebook y WhatsApp, con el objetivo de combatir este tipo de delitos.

"Para ellos (Meta) esto es un delito y también están conectados con las fiscalías de todas las provincias para ir amortiguando estas estafas que están apareciendo", explicó la Directora.

Las denuncias en Mendoza y qué hacer ante una estafa virtual

En Mendoza, los casos de estafas y defraudaciones registraron un fuerte crecimiento entre 2023 y 2025, con picos de hasta 1.700 denuncias mensuales. Aunque desde el organismo aseguran que los casos comenzaron a disminuir, reconocen que el problema continúa vigente.

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Desde Defensa del Consumidor remarcaron dos medidas fundamentales para prevenir y actuar frente a estos delitos:

Denunciar de inmediato

Si una persona mayor es víctima de una estafa virtual, debe realizar la denuncia en la Fiscalía más cercana lo antes posible. Según explicaron, únicamente un fiscal o un juez pueden iniciar una investigación digital para rastrear a los responsables.

Acompañamiento familiar y prevención

También recomendaron que familiares y personas cercanas acompañen a los adultos mayores en el uso de herramientas digitales y les expliquen que nunca deben compartir datos bancarios, claves o información personal a través de mensajes, llamadas o enlaces sospechosos.

Mientras las estafas virtuales van en aumento, desde la Dirección del organismo remarcan que la prevención, la educación digital y la verificación de páginas oficiales son importantes para evitar que más adultos mayores sean víctimas de este tipo de delitos.