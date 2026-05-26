Detuvieron a dos estafadores que engañaron y robaron a jubilados a la salida de un banco en Tunuyán

Dos personas fueron acusadas de protagonizar un robo mediante una estafa a una pareja de jubilados en Tunuyán . Sin embargo, gracias a una rápida intervención policial y el trabajo coordinado entre el CEO de Valle de Uco, el Centro Inteligente de Operaciones (CIO) y efectivos de la Policía de Mendoza lograron la detención de ambos.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en inmediaciones de avenida San Martín y República del Líbano, cuando las víctimas acababan de salir del Banco Supervielle tras cobrar sus haberes jubilatorios.

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Según denunciaron las víctimas, un hombre se acercó simulando haber encontrado un monedero con dinero y les propuso repartirlo. Bajo ese argumento, comenzó a guiarlos por distintas calles del centro mientras una mujer participaba activamente de la maniobra.

En medio de la confusión, los delincuentes aprovecharon para sustraerles dinero en efectivo, un celular y otras pertenencias.

En medio de la confusión, los delincuentes aprovecharon para sustraerles dinero en efectivo, un celular y otras pertenencias personales antes de darse a la fuga.

Los detalles del operativo policial

Tras el llamado al 911, se desplegó un operativo conjunto entre el CEO Valle de Uco y el CIO de Tunuyán, que permitió realizar un seguimiento mediante cámaras de seguridad y reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Los registros fílmicos fueron determinantes para detectar el vehículo presuntamente utilizado y monitorear el desplazamiento de los involucrados por distintos sectores del centro de Tunuyán.

Con las características aportadas por las víctimas y el monitoreo en tiempo real, efectivos policiales localizaron a la mujer sospechosa en inmediaciones de calles Chile y Echeverría.

Recuperaron dinero y un celular robado

Durante la requisa realizada ante testigos, el personal policial encontró un morral que contenía dinero en efectivo y un celular coincidentes con los denunciados por la pareja damnificada.

Minutos después, y gracias al trabajo coordinado entre móviles policiales y cámaras de seguridad, efectivos de la Policía de Mendoza lograron ubicar al segundo sospechoso en la plaza departamental. El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 15, quedando ambos detenidos a disposición de la Justicia.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal interviniente, los dos acusados quedaron vinculados a la causa mientras continúan las medidas judiciales correspondientes. En tanto, el dinero recuperado y los elementos secuestrados fueron incorporados al expediente como parte de la investigación.