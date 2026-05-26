Pasajes por discapacidad: Nación eliminó los subsidios a micros de larga distancia.

Nación eliminó las compensaciones económicas que pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes otorgados a personas con discapacidad . La medida, publicada en el Boletín Oficial, deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018. Sin embargo, la Secretaría de Transporte aclaró que la decisión no elimina el derecho a la gratuidad de los usuarios.

De acuerdo con los considerandos de la norma, este esquema de subsidios había sido diseñado en un contexto de fuerte intervención estatal y de tarifas reguladas que limitaban la fijación de precios por parte de las prestatarias.

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Las autoridades señalaron que tras la aprobación del nuevo marco regulatorio a finales de 2024 -el cual otorgó plena libertad tarifaria para determinar recorridos, horarios y precios- las empresas cuentan ahora con la capacidad de internalizar estos costos dentro de su propia ecuación económico-financiera. Por este motivo, el Ejecutivo consideró que la causa estructural que justificaba el subsidio se encuentra superada.

El derecho a la gratuidad sigue vigente

A pesar de la quita del financiamiento público a los operadores privados, el texto de la resolución subraya de forma taxativa que la medida no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad contemplado en las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674.

En consecuencia, el beneficio de traslado gratuito para las personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera, y menores bajo tratamiento oncológico permanece plenamente vigente y continúa siendo una obligación legal exigible para las transportistas.

image Situación límite de los transportistas de discapacidad en General Alvear.

Controles de la CNRT en las boleterías

Con el objetivo de fiscalizar la prestación del servicio y evitar irregularidades en las boleterías, la Secretaría de Transporte encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el mantenimiento de todos los procedimientos de control pertinentes.

El organismo descentralizado será el encargado de auditar y garantizar que las compañías de micros de larga distancia den efectivo cumplimiento a la emisión de los pasajes gratuitos bajo el nuevo escenario normativo.