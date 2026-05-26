26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Laguna del Diamante

Presentaron una colección postal inspirada en la Laguna del Diamante

La Laguna del Diamante protagoniza una nueva colección postal del Correo Argentino que homenajea uno de los paisajes más imponentes de Mendoza.

Presentaron una colección postal inspirada en la Laguna del Diamante.

Presentaron una colección postal inspirada en la Laguna del Diamante.

Por Sitio Andino Sociedad

El Correo Argentino presentó la nueva emisión postal “UPAEP-Lagos & Lagunas”, una colección inspirada en la propuesta temática impulsada por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), que busca homenajear algunos de los paisajes naturales más emblemáticos de la Argentina.

La serie está integrada por dos sellos postales: uno dedicado a la laguna del Diamante, en Mendoza, y otro al lago Nahuel Huapi, ubicado entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Ambas piezas incorporan el logo oficial de la UPAEP y detalles realizados en tinta plateada, elementos que realzan tanto su valor artístico como simbólico.

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Los lagos y lagunas cumplen un rol fundamental dentro de los ecosistemas, ya que albergan una enorme biodiversidad y contribuyen a preservar la flora y fauna autóctona de cada región. En este contexto, la emisión busca poner en valor la importancia de estos espacios naturales y fomentar una mayor conciencia sobre su conservación.

En esta edición, la laguna del Diamante ocupa un lugar destacado. Ubicada en el departamento mendocino de San Carlos, a unos 220 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, forma parte de un área natural protegida perteneciente a la ecorregión Altoandina. Situada a 3.250 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán Maipo, ofrece un paisaje imponente donde conviven vegas altoandinas, formaciones volcánicas y aguas cristalinas.

Laguna del Diamante

Este espejo de agua de origen volcánico posee una profundidad aproximada de 70 metros y se alimenta del deshielo cordillerano, dando nacimiento al río Diamante. Además de su relevancia geológica y ambiental, la zona alberga diversas especies de fauna, entre ellas guanacos y aves típicas de montaña. También es un destino elegido para actividades recreativas como pesca deportiva, acampe en sectores habilitados y ascensos al volcán.

Con la emisión “UPAEP-Lagos & Lagunas”, el Correo Argentino busca reforzar el valor de la preservación ambiental y promover el compromiso con el cuidado de los ecosistemas naturales.

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Los sellos ya se encuentran disponibles en la Tienda Filatélica del Palacio Libertad, en sucursales filatélicas de todo el país y también a través de la E-Tienda Filatélica. Cabe recordar que la UPAEP es un organismo intergubernamental creado en 1911 en Montevideo y conformado actualmente por 29 países miembros. Su principal misión es fortalecer la cooperación técnica entre los operadores postales de América, España y Portugal.

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