26 de mayo de 2026
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Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 26 de mayo

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 26 de mayo.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 26 de mayo.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 26 de mayo.

Foto: Yemel Fil
 Por Analía Martín

Durante este martes 26 de mayo de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

Estos son los cortes totales de tránsito vigentes para la jornada.

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Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • San Martín y Brasil: por trabajos de Aysam.
  • Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
  • Ingreso Vicente Zapata y San Martín: reducido por trabajos en el costado derecho.
  • Boulogne Sur Mer y Juan B. Justo: tránsito restringido.
  • Necochea entre Mitre y Chile: por reparación de Aysam en el lugar.
  • Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.
  • Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre: un solo carril habilitado.

Así funcionan los semáforos hoy 26 de mayo

Los semáforos funcionan con normalidad.

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

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