Cortarán media calzada en una transitada esquina céntrica de Godoy Cruz por obras de reparación

La reparación de una alcantarilla obligará a realizar un corte parcial de tránsito en pleno centro cívico durante varias semanas. Desde el Municipio de Godoy Cruz recomendaron utilizar vías alternativas para evitar congestiones y demoras.
Los trabajos comenzarán el martes 26 de mayo y se extenderán hasta el 19 de junio en la intersección de Rivadavia y Perito Moreno de Godoy Cruz.
La reparación de una alcantarilla obligará a realizar un corte parcial de tránsito en pleno centro cívico durante varias semanas. Desde el Municipio de Godoy Cruz recomendaron utilizar vías alternativas para evitar congestiones y demoras.
Los trabajos se desarrollarán sobre calle Rivadavia, en la intersección con Perito Moreno, donde se realizará una intervención en media calzada para garantizar la reparación integral de la alcantarilla.
Las tareas comenzarán el próximo martes 26 de mayo y se extenderán hasta el 19 de junio.
Durante ese período, la circulación vehicular se verá reducida en la zona, por lo que se recomienda a conductores prever demoras y optar por recorridos alternativos.
Además, desde el Municipio solicitaron especial precaución a automovilistas, motociclistas y ciclistas que transiten por el sector.
Finalmente, las autoridades remarcaron la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el avance de la obra.