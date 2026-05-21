21 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Cortarán media calzada en una transitada esquina céntrica de Godoy Cruz por obras de reparación

Los trabajos comenzarán el martes 26 de mayo y se extenderán hasta el 19 de junio en la intersección de Rivadavia y Perito Moreno de Godoy Cruz.

Corte de tránsito en zona de Godoy Cruz.

Corte de tránsito en zona de Godoy Cruz.

Foto: Sitio Andino
Por Sitio Andino Departamentales

La reparación de una alcantarilla obligará a realizar un corte parcial de tránsito en pleno centro cívico durante varias semanas. Desde el Municipio de Godoy Cruz recomendaron utilizar vías alternativas para evitar congestiones y demoras.

La intervención será en Rivadavia y Perito Moreno de Godoy Cruz

Los trabajos se desarrollarán sobre calle Rivadavia, en la intersección con Perito Moreno, donde se realizará una intervención en media calzada para garantizar la reparación integral de la alcantarilla.

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Las tareas comenzarán el próximo martes 26 de mayo y se extenderán hasta el 19 de junio.

Habrá reducción de circulación vehicular en Godoy Cruz

Durante ese período, la circulación vehicular se verá reducida en la zona, por lo que se recomienda a conductores prever demoras y optar por recorridos alternativos.

Además, desde el Municipio solicitaron especial precaución a automovilistas, motociclistas y ciclistas que transiten por el sector.

Piden respetar la señalización de tránsito

Finalmente, las autoridades remarcaron la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el avance de la obra.

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