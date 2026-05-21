Cortarán media calzada en una transitada esquina céntrica de Godoy Cruz por obras de reparación

La reparación de una alcantarilla obligará a realizar un corte parcial de tránsito en pleno centro cívico durante varias semanas. Desde el Municipio de Godoy Cruz recomendaron utilizar vías alternativas para evitar congestiones y demoras.

Los trabajos se desarrollarán sobre calle Rivadavia , en la intersección con Perito Moreno , donde se realizará una intervención en media calzada para garantizar la reparación integral de la alcantarilla.

Más de 14 mil prestaciones y 11 jardines: el trabajo que fue reconocido a nivel nacional

Milagro: volcó en el Acceso Sur y se salvó

Las tareas comenzarán el próximo martes 26 de mayo y se extenderán hasta el 19 de junio .

Durante ese período, la circulación vehicular se verá reducida en la zona , por lo que se recomienda a conductores prever demoras y optar por recorridos alternativos.

Además, desde el Municipio solicitaron especial precaución a automovilistas, motociclistas y ciclistas que transiten por el sector.

Piden respetar la señalización de tránsito

Finalmente, las autoridades remarcaron la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el avance de la obra.