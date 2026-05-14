14 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz celebrará la Semana de la Biodiversidad con ferias, charlas y actividades ambientales

El municipio de Godoy Cruz presentó una nueva edición de la Semana de la Biodiversidad, con actividades gratuitas destinadas a vecinos, estudiantes y productores locales.

Godoy Cruz celebra la semana de la biodiversidad.

Godoy Cruz celebra la semana de la biodiversidad.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz llevará adelante una nueva edición de la Semana de la Biodiversidad, una propuesta que incluirá actividades educativas, ambientales y recreativas destinadas a vecinos, estudiantes y productores locales.

Durante varios días, distintos espacios públicos del departamento serán escenario de acciones orientadas a fortalecer la conciencia ambiental y poner en valor la importancia de los ecosistemas urbanos.

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La Feria de las Abejas abrirá la agenda

La programación comenzará el miércoles 20, de 9.00 a 13:30 horas, en la Plaza Mayor, con la segunda edición de la Feria de las Abejas, una propuesta abierta a todo público en el marco del Día Mundial de las Abejas.

La jornada reunirá a productores locales, especialistas, instituciones educativas y vecinos con el objetivo de visibilizar el rol fundamental de estos polinizadores en la biodiversidad y en la producción de alimentos. Quienes asistan podrán recorrer stands interactivos, participar de charlas educativas y conocer productos elaborados a base de miel por emprendedores locales.

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Educación ambiental y biodiversidad urbana

Las actividades continuarán el viernes 22, de 9:30 a 11.00 horas, en la Plaza Las Hormigas del barrio ATSA, junto a estudiantes de la escuela Fernando Fader, en conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Allí se desarrollará un “Recorrido por la Biodiversidad”, una experiencia educativa destinada a identificar aves, insectos y especies vegetales presentes en el entorno urbano.

Además, se instalará una casa de insectos y se incorporarán especies vegetales de bajo requerimiento hídrico, como parte de las políticas municipales orientadas a crear espacios más resilientes y sostenibles.

Trabajo conjunto con ISCAMEN

En el marco de la jornada también se realizará una liberación de insectos controladores biológicos de plagas junto a ISCAMEN. La iniciativa forma parte de los programas de control biológico impulsados para reducir el uso de agroquímicos y promover soluciones basadas en la naturaleza para el manejo sustentable de plagas tanto urbanas como agrícolas.

Con estas propuestas, el municipio continúa fortaleciendo políticas públicas vinculadas al ambiente, promoviendo el cuidado de los espacios verdes y la participación activa de la comunidad en la construcción de una ciudad más sostenible.

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