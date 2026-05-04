4 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Lanzan en Godoy Cruz un curso gratuito de Excel profesional con inteligencia artificial para vecinos del departamento

El municipio de Godoy Cruz abrió la inscripción para una nueva formación en Excel intermedio-avanzado, Power BI, macros e inteligencia artificial aplicada.

Curso gratuito de Excel se dictará en Godoy Cruz.

Curso gratuito de Excel se dictará en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz lanzó una nueva propuesta gratuita orientada a fortalecer habilidades digitales clave para el mercado laboral actual. Se trata del taller “Ofimática Nivel 2 – Excel Profesional: Intermedio-Avanzado con IA”, una capacitación que comenzará el próximo 12 de mayo y se dictará en el Centro de Formación Profesional Sarmiento.

La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años con residencia en el departamento, tendrá modalidad presencial, certificación oficial y cupos limitados.

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Excel avanzado, automatización e inteligencia artificial

La capacitación tendrá una duración de dos meses y se desarrollará los martes y miércoles, de 9.00 a 12.00 horas, en la sede ubicada sobre Marciano Cantero 2399.

Durante el cursado, los participantes podrán profundizar conocimientos en funciones avanzadas de Microsoft Excel, además de trabajar en la creación de tablas dinámicas, gráficos, dashboards, automatización mediante macros y programación en VBA.

Asimismo, el programa incorpora herramientas de análisis de datos como Microsoft Power BI y Power Pivot, junto al uso de inteligencia artificial generativa aplicada tanto a Excel como a Google Sheets.

Requisitos para inscribirse en Godoy Cruz

Desde el municipio informaron que para participar es necesario haber aprobado el Nivel 1 de Ofimática o contar con conocimientos básicos previos en Excel.

La inscripción se realiza de manera online mediante formulario de preinscripción y, una vez completado el proceso, las personas seleccionadas serán notificadas telefónicamente.

Una apuesta a la formación y la empleabilidad en Godoy Cruz

Desde la comuna destacaron que estas iniciativas forman parte de una política sostenida de capacitación laboral, orientada a brindar herramientas actuales, accesibles y alineadas con las demandas del mundo del trabajo.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes a los teléfonos habilitados por el municipio.

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