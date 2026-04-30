30 de abril de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz renovó su Concejo Deliberante y Diego Costarelli llamó a fortalecer el debate democrático

El Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz concretó la jura de nuevos ediles en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo.

Godoy Cruz renovó su Concejo Deliberante.

Godoy Cruz renovó su Concejo Deliberante.

Por Sitio Andino Departamentales

En una jornada marcada por la renovación institucional, el Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz concretó la jura y asunción de los nuevos concejales en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, dando inicio a una nueva etapa en la vida política del departamento.

El acto fue encabezado por el intendente Diego Costarelli, quien puso el foco en el valor democrático del recambio institucional. “La asunción de nuevos concejales es un momento importante para la vida institucional de Godoy Cruz porque expresa la voluntad de los vecinos y la continuidad democrática del departamento”, subrayó el jefe comunal.

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Debate, representación y agenda pública en Godoy Cruz

Durante su mensaje, Costarelli remarcó que la renovación del cuerpo legislativo no implica únicamente un cambio de nombres, sino también la consolidación de un proceso político sostenido en el tiempo.

“Cada recambio es una oportunidad para seguir fortaleciendo una agenda moderna y cercana a la comunidad”, expresó. Además, destacó el rol del Concejo como espacio de representación plural, donde conviven distintas miradas políticas que reflejan la diversidad social del departamento.

“Las miradas distintas que conviven en el Concejo reflejan la diversidad de Godoy Cruz. Ojalá se genere un ámbito de debate maduro y responsable”, sostuvo.

El Concejo Deliberante dentro del modelo de gestión

En otro tramo de su discurso, el intendente vinculó el rol legislativo con el denominado “Modelo Godoy Cruz”, al remarcar la importancia institucional del cuerpo deliberativo.

“Los concejales representan a los vecinos, presentan propuestas y controlan al Ejecutivo. La institucionalidad a nivel local es clave para el desarrollo”, afirmó.

También reivindicó el valor del debate democrático en tiempos atravesados por la inmediatez. “Es importante sostener instituciones que deliberan, escuchan y construyen decisiones con legitimidad”, agregó.

Quiénes asumieron y cómo quedó conformado el Concejo Deliberante

Durante la jornada prestaron juramento:

  • Pedro Eduardo San Martín (renueva banca)
  • Martín Emmanuel González (renueva banca)
  • María Agostina Teves
  • Mariana Celeste Atiye
  • José Ricardo Tribiño
  • María Filomena de Lourdes Cornejo

Además, Gabriel Martínez ya había asumido recientemente en reemplazo de Melisa Martínez Malanca, quien inició su mandato como diputada provincial. Por otra parte, culminaron sus funciones los concejales Marcela Fernández, Marianela Araya, Silvina Anfuso y Marcelo Corti.

Un nuevo escenario político en Godoy Cruz

Sobre el cierre, Costarelli valoró el compromiso de quienes asumieron en un contexto desafiante para la política. “Ejercer un cargo público hoy exige revalidar la confianza de los vecinos cada día”, expresó.

Con nuevas voces y la continuidad de concejales con experiencia legislativa, Godoy Cruz inicia una nueva etapa institucional con el desafío de sostener una agenda legislativa que acompañe el desarrollo del departamento y las demandas de la comunidad.

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