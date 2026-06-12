Mendoza recibe a Patricia Palmer y Mario Pasik con la obra de teatro "Adán y Eva"

Los reconocidos actores Patricia Palmer y Mario Pasik desembarcarán en la provincia de Mendoza con “Adán y Eva, un amor de aquellos” , una comedia romántica dirigida por Diego Ramos que combina humor, emoción y una profunda reflexión sobre las relaciones de pareja. La propuesta de teatro , inspirada en textos del célebre escritor estadounidense Mark Twain , tendrá funciones en Godoy Cruz y General Alvear durante el fin de semana largo de junio.

La obra presenta la historia de un matrimonio que, después de más de cuarenta años de vida en común, se enfrenta a un reencuentro cargado de recuerdos, verdades ocultas y preguntas que nunca habían sido formuladas. A través de las voces de Adán y Eva , los personajes exponen sus diferencias, descubrimientos y contradicciones, construyendo un relato tan divertido como conmovedor.

Con la ironía característica de Twain como punto de partida, la puesta invita al público a recorrer los distintos matices del amor, el desgaste del tiempo y la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades cuando todo parece haber quedado atrás. La dupla integrada por Palmer y Pasik, dos figuras de amplia trayectoria en el teatro, la televisión y el cine argentino, aporta solidez y sensibilidad a una historia que alterna momentos de risa con instantes de profunda emoción.

Función en Godoy Cruz

La primera presentación será el sábado 20 de junio a las 20:30 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas tienen los siguientes valores:

Platea Baja (filas 1 a 18): $45.000

(filas 1 a 18): $45.000 Platea Baja (filas 19 a 25): $43.000

(filas 19 a 25): $43.000 Platea Alta: $40.000

Los tickets pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del teatro.

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Adán y Eva en General Alvear

El espectáculo llegará además al sur provincial el domingo 21 de junio a las 20 en el Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear. En esta función, las entradas tienen un valor general de $45.000 y están disponibles tanto en la web del teatro como en la boletería.

Desde la organización destacan que se trata de una propuesta ideal para disfrutar en pareja, con amigos o en familia, gracias a una historia que combina entretenimiento y reflexión. Realizada por Mentha Producciones, “Adán y Eva, un amor de aquellos” promete convertirse en una de las propuestas teatrales más atractivas de la temporada invernal en Mendoza, con una mirada cálida y actual sobre los vínculos, el paso del tiempo y las segundas oportunidades.