Godoy Cruz: la Policía secuestró dos armas y arrestó a dos hombres en el Barrio La Gloria

La tranquilidad de las primeras horas del domingo se vio interrumpida en Godoy Cruz por el ruido de varias detonaciones y sirenas policiales. Mientras realizaban un patrullaje, uniformados del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) detuvieron a dos jóvenes que portaban armas de fuego y efectuaron disparos en horas de la madrugada.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2.25 , cuando personal policial circulaba por calle Bahía Ushuaia, en el barrio La Gloria . Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la Policía de Mendoza advirtieron una serie de disparos y desplegaron un operativo policial para localizar a los responsables.

Como resultado del procedimiento, se logró la aprehensión de dos jóvenes , identificados como T.T.G., de 19 años, y T.L.G.M., de 18. Durante la intervención, uno de ellos fue interceptado con un revólver calibre .22 marca Ítalo que llevaba oculto entre sus prendas.

Una de las armas de fuego secuestradas durante el operativo en Godoy Cruz.

En tanto, el segundo sospechoso intentó deshacerse de una pistola Bersa calibre .22 modelo 23 antes de ser reducido por los policías. El arma fue recuperada y secuestrada en el lugar.

Tras las actuaciones correspondientes, la Oficina Fiscal de Godoy Cruz dispuso la detención de ambos jóvenes y ordenó el secuestro de las armas de fuego para avanzar con la investigación.