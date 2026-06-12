12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

El Municipio de Godoy Cruz fortalece las propuestas deportivas inclusivas con nuevas disciplinas

Godoy Cruz ofrece clases de Newcom y vóley sentado para promover la inclusión, la actividad física y la integración social.

Newcomb Ball se presentará en Godoy Cruz.

Newcomb Ball se presentará en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz continúa fortaleciendo sus propuestas deportivas inclusivas a través de clases de Newcomb Ball y vóley sentado, dos disciplinas que promueven la integración, la actividad física y la participación comunitaria.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte, ofreciendo espacios recreativos y saludables para personas de distintas edades y capacidades.

Newcomb Ball: actividad física y socialización para adultos mayores

El Newcom es una adaptación del vóleibol convencional especialmente diseñada para personas mayores. A diferencia de la disciplina tradicional, la pelota se atrapa y se lanza por encima de la red, evitando impactos y facilitando la participación de los jugadores.

Esta práctica, que ha experimentado un importante crecimiento en todo el país, promueve el envejecimiento activo, la socialización y la mejora de la coordinación motriz. Además, permite que personas con diferentes capacidades físicas se mantengan en movimiento y compartan experiencias a través del deporte.

Los equipos son mixtos y se organizan por categorías etarias, favoreciendo una competencia equilibrada y adaptada a cada grupo.

Vóley sentado: inclusión y deporte sin barreras

Otra de las propuestas impulsadas por el Municipio es el vóley sentado, una disciplina paralímpica reconocida internacionalmente por su carácter inclusivo. Creado en los Países Bajos en 1956, este deporte permite que personas con y sin discapacidad compartan la misma cancha en igualdad de condiciones.

La práctica está especialmente orientada a personas con secuelas ortopédicas, amputaciones, malformaciones congénitas o diferencias en la longitud de las extremidades. Asimismo, fomenta la integración social y la participación activa dentro de la comunidad.

Para garantizar la equidad competitiva, los equipos se organizan de acuerdo con diferentes categorías funcionales, identificadas como BS1 y BS2.

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Días, horarios y lugares para participar en Godoy Cruz

Actualmente, las clases de Newcom se desarrollan en el Polideportivo Social y Deportivo N.º 7 Nicolino Locche, ubicado en la intersección de Chapadmalal y Punta Mogotes, donde se realizan dos estímulos semanales con una importante participación de jugadores.

Además, desde junio, la actividad también se incorporó al Polideportivo Social y Deportivo N.º 3 Padre Contreras, ubicado en Vélez Sarsfield y Rawson, en el barrio La Gloria. Allí las clases se dictan los miércoles y viernes de 9.00 a 12.00 horas

Por su parte, el vóley sentado se desarrolla en ese mismo polideportivo los martes y jueves de 9.00 a 12.00 horas

Una apuesta por la inclusión y la igualdad de oportunidades

Desde el Municipio destacaron que estas propuestas forman parte de una política orientada a garantizar el acceso al deporte para toda la comunidad, generando espacios adaptados y accesibles.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse con la Dirección de Políticas Inclusivas al teléfono 4429351.

Con estas iniciativas, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la inclusión, la convivencia y la igualdad de oportunidades, utilizando el deporte como una herramienta para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

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