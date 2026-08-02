Reabrieron la Ruta Provincial 222 pero la nieve mantiene en alerta a los viajeros

La Ruta Provincial 222 fue habilitada nuevamente al tránsito este domingo con circulación en doble sentido para todo tipo de vehículos, aunque bajo estrictas medidas de precaución . La portación de cadenas es obligatoria debido a la persistencia de nevadas y las complicadas condiciones que presenta la alta montaña de Malargüe.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que el camino que conecta a Malargüe con los centros turísticos de Los Molles y Las Leñas ya se encuentra transitable , mientras equipos viales continúan trabajando en las inmediaciones del complejo invernal para garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.

Las autoridades solicitaron extremar los cuidados al conducir , respetar las indicaciones del personal apostado sobre la ruta y evitar maniobras riesgosas, ya que continúa nevando en la zona cordillerana.

Además, se registran intensas ráfagas de viento en gran parte del oeste de Malargüe , un factor que reduce la visibilidad y dificulta las tareas de despeje. Vialidad Provincial mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del camino y no se descartan nuevas modificaciones en la circulación si el temporal se intensifica.

Durante las horas en que la Ruta Provincial 222 permaneció intransitable, se registraron extensas filas de vehículos que aguardaban la reapertura para continuar viaje hacia Los Molles y Las Leñas. La demora generó malestar entre los conductores y, según manifestaron algunos de los presentes, también se produjeron altercados verbales entre automovilistas y transportistas en distintos sectores de la espera, aunque no se reportaron incidentes de mayor gravedad.

Vientos fuertes en Malargüe

En la ciudad de Malargüe, el viento del oeste comenzó a intensificarse pasado el mediodía con fuertes ráfagas que se hicieron sentir en distintos sectores. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para el llano del departamento por estas condiciones atmosféricas y no descarta ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora durante el resto de la tarde. De acuerdo con las previsiones oficiales, hacia la noche el fenómeno tendería a perder intensidad de manera gradual.