2 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Ruta Provincial 222

Reabrieron la Ruta Provincial 222 pero la nieve mantiene en alerta a los viajeros

El camino ya permite la circulación con cadenas obligatorias mientras continúa el operativo de despeje en alta montaña.

Trabajos de despeje en Ruta Provincial 222 (Gentileza).

Trabajos de despeje en Ruta Provincial 222 (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

La Ruta Provincial 222 fue habilitada nuevamente al tránsito este domingo con circulación en doble sentido para todo tipo de vehículos, aunque bajo estrictas medidas de precaución. La portación de cadenas es obligatoria debido a la persistencia de nevadas y las complicadas condiciones que presenta la alta montaña de Malargüe.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que el camino que conecta a Malargüe con los centros turísticos de Los Molles y Las Leñas ya se encuentra transitable, mientras equipos viales continúan trabajando en las inmediaciones del complejo invernal para garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.

Circular con precaución en Ruta Provincial 222

Las autoridades solicitaron extremar los cuidados al conducir, respetar las indicaciones del personal apostado sobre la ruta y evitar maniobras riesgosas, ya que continúa nevando en la zona cordillerana.

Además, se registran intensas ráfagas de viento en gran parte del oeste de Malargüe, un factor que reduce la visibilidad y dificulta las tareas de despeje. Vialidad Provincial mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del camino y no se descartan nuevas modificaciones en la circulación si el temporal se intensifica.

Durante las horas en que la Ruta Provincial 222 permaneció intransitable, se registraron extensas filas de vehículos que aguardaban la reapertura para continuar viaje hacia Los Molles y Las Leñas. La demora generó malestar entre los conductores y, según manifestaron algunos de los presentes, también se produjeron altercados verbales entre automovilistas y transportistas en distintos sectores de la espera, aunque no se reportaron incidentes de mayor gravedad.

Vientos fuertes en Malargüe

En la ciudad de Malargüe, el viento del oeste comenzó a intensificarse pasado el mediodía con fuertes ráfagas que se hicieron sentir en distintos sectores. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para el llano del departamento por estas condiciones atmosféricas y no descarta ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora durante el resto de la tarde. De acuerdo con las previsiones oficiales, hacia la noche el fenómeno tendería a perder intensidad de manera gradual.

Temas
Seguí leyendo

Sin título ni matrícula: la reforma inmobiliaria que genera polémica

Luces y brujas revela los misterios del Sur de Mendoza

Ya pueden circular autos, colectivos y camiones por Pobre Diablo

Irrigación sancionó a un frigorífico de Mendoza y clausuró su punto de vuelco de efluentes

Los Molles apuesta al arte e identidad en medio de la nieve malargüina

Ofrendas a la Madre Tierra: así celebrarán a la Pachamama en General Alvear

Récord solidario en el sur mendocino: la millonaria cifra que recaudó Cáritas

El viento Zonda propagó incendios en el Valle de Uco: cuál es la situación de los focos activos

Lee además
Nieve acumulada en la madrugada de este domingo en Las Leñas.

La nieve bloqueó la Ruta Provincial 222 al suroeste de Mendoza
Proyectos sobre acción climática en la Ciudad.

Cambio climático: el taller gratuito que puede impulsar tu proyecto
LO QUE SE LEE AHORA
Nieve acumulada en la madrugada de este domingo en Las Leñas.

La nieve bloqueó la Ruta Provincial 222 al suroeste de Mendoza

Las Más Leídas

Finalizó la prueba del descargador de fondo del dique Potrerillos: cómo fue el operativo en Mendoza

Finalizó una prueba clave en el dique Potrerillos: qué impacto tendrá en el agua de Mendoza

Varios dirigentes se anotan (o suenan) como precandidatos a la gobernación en 2027.

Quiénes buscan suceder a Cornejo en 2027: todos los precandidatos a la gobernación

La nieve no da tregua: así está alta montaña en los primeros días de agosto de 2026.

Nieve en Alta Montaña: tramos habilitados y qué se puede hacer hoy, a casi 20 días del cierre del paso

Una joven sufrió traumatismos varios tras el accidente en Godoy Cruz y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Un muerto y tres heridos tras un choque en Godoy Cruz: qué ocurrió

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingp.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras