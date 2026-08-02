2 de agosto de 2026
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Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza realizará un taller para fortalecer proyectos climáticos juveniles

El programa es impulsado por la Municipalidad de Mendoza y Bloomberg Philanthropies para promover el liderazgo juvenil frente a la crisis climática.

Proyectos sobre acción climática en la Ciudad.

Proyectos sobre acción climática en la Ciudad.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 6 de agosto, de 10.00 a 11.30 horas, en el SUM Malvinas Argentinas del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad. Podrán participar jóvenes de entre 15 y 24 años interesados en impulsar iniciativas con impacto ambiental local.

Un taller para convertir ideas en proyectos

Durante el encuentro, los participantes recibirán herramientas prácticas y asesoramiento técnico para formular propuestas sólidas, innovadoras y viables.

A lo largo de una hora y media de trabajo colaborativo podrán identificar problemáticas ambientales de la Ciudad, analizar a qué sectores afectan, pensar posibles soluciones y avanzar en una primera formulación del proyecto.

También recibirán orientación sobre los criterios de evaluación del Fondo y la manera correcta de completar el formulario de postulación. La inscripción al taller se realiza mediante el formulario habilitado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Qué proyectos pueden presentarse sobre Acción Climática

Las propuestas pueden abordar diferentes temáticas vinculadas con el desarrollo sostenible, entre ellas:

  • Cambio climático.

  • Movilidad sostenible.

  • Gestión de residuos.

  • Transición energética.

  • Calidad del aire.

  • Biodiversidad.

  • Economía circular.

  • Soberanía alimentaria.

  • Educación ambiental.

  • Planificación urbana.

  • Turismo sustentable.

  • Participación ciudadana.

También podrán presentarse otras iniciativas destinadas a mitigar o adaptarse al cambio climático, proteger el ambiente y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad.

Financiamiento de hasta $7.150.000 por proyecto

El Fondo de Juventud y Acción Climática es una iniciativa internacional impulsada por Bloomberg Philanthropies para promover el liderazgo juvenil frente a la crisis climática.

En esta segunda edición, cada proyecto seleccionado podrá acceder a un financiamiento de hasta $7.150.000 para llevar adelante su implementación dentro de los límites de la Ciudad de Mendoza.

El programa de Bloomberg brinda financiamiento y asistencia técnica para que los municipios incorporen a jóvenes de entre 15 y 24 años en el diseño y la ejecución de soluciones ambientales. Durante 2026, la iniciativa alcanzó a 300 ciudades de diferentes continentes, entre ellas Mendoza.

Cuáles son los requisitos para participar

Las propuestas deberán ser presentadas por equipos integrados por un mínimo de tres jóvenes de entre 15 y 24 años. Cada grupo deberá contar con entre dos y cuatro líderes residentes en la provincia de Mendoza. Además, los proyectos tendrán que ejecutarse dentro de los límites de la Ciudad y ser presentados mediante una institución sin fines de lucro que posea una cuenta bancaria institucional.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 21 de agosto. Las bases, condiciones y el formulario de postulación se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Municipalidad.

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse mediante el correo electrónico [email protected].

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