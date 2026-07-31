31 de julio de 2026
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Plaza Independencia

Aguas Danzantes de plaza Independencia: los horarios para agosto

El espectáculo gratuito se realizará de martes a domingos y los días feriados, de 19.30 a 21, en la plaza Independencia.

Aguas Danzantes en la plaza Independencia.

Aguas Danzantes en la plaza Independencia.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza informó los nuevos horarios de las Aguas Danzantes de plaza Independencia para agosto, con el objetivo de que vecinos y turistas puedan continuar disfrutando de uno de los espectáculos más representativos de la Capital mendocina.

Durante todo el mes, la propuesta se desarrollará de martes a domingos y los días feriados, de 19.30 a 21.00 horas. Además, cuando un feriado coincida con un lunes, el espectáculo funcionará de manera excepcional durante la misma franja horaria.

Un espectáculo gratuito para toda la familia en la plaza Independencia

Con una puesta en escena que combina agua, luces y música, las Aguas Danzantes transforman cada noche la fuente de plaza Independencia en un espacio de encuentro y entretenimiento.

La actividad es gratuita y se presenta como una alternativa para disfrutar al aire libre en familia, con amigos o durante una visita turística por el centro mendocino.

Uno de los grandes atractivos de la Municipalidad de Mendoza

Consolidado como uno de los íconos de la Capital, el espectáculo continúa siendo una de las propuestas más elegidas por quienes recorren la plaza Independencia.

Su ubicación, en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza, permite combinar el show con otras actividades culturales, gastronómicas y recreativas disponibles en la zona.

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