2 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Malargüe se sumerge en lo desconocido con Luces y Brujas

Fenómenos inexplicables, testimonios y una investigación documental dan forma a una producción local que promete abrir el debate sobre lo desconocido.

Luces y Brujas, el documental del sur mendocino producido en Malargüe.

Luces y Brujas, el documental del sur mendocino producido en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Esta semana se estrenó en la plataforma YouTube el primer capítulo de la serie documental Luces y Brujas, una producción realizada en Malargüe que propone un recorrido por historias de misterios y fenómenos difíciles de explicar. El ciclo reúne testimonios, investigaciones y evidencias para reconstruir historias que aún hoy desafían toda explicación.

Con una propuesta que combina investigación, relatos en primera persona y reconstrucciones documentales, Luces y Brujas comenzó a transitar su camino ante el público con el estreno de su primer episodio. La producción, íntegramente realizada en Malargüe, invita a los espectadores a adentrarse en experiencias que desafían la lógica y continúan despertando interrogantes en diferentes puntos de la región.

Misterios y leyendas de Malargüe

El proyecto es encabezado por el director, guionista y editor Roberto Bandiera, quien explicó a SITIO ANDINO que la iniciativa demandó un extenso proceso de planificación e investigación. Según detalló, actualmente ya fueron registrados cuatro capítulos que atraviesan distintas etapas de edición, mientras el equipo continúa organizando nuevas entrevistas con personas dispuestas a compartir vivencias relacionadas con hechos que aún no encuentran una explicación concluyente.

Bandiera señaló que cada historia requiere varios meses de trabajo, ya que antes de las grabaciones se recopilan testimonios, documentación y distintos elementos que permitan reconstruir los hechos desde una mirada respetuosa y rigurosa.

El realizador también destacó el valor cultural y patrimonial de este tipo de producciones audiovisuales. A su entender, documentar relatos de misterios permite preservar creencias populares, leyendas y tradiciones orales que forman parte de la identidad de las comunidades, evitando que esas historias desaparezcan con el paso del tiempo.

Respecto del nombre de la serie, explicó que Luces y Brujas refleja el espíritu del proyecto. "Vamos a ir contando historias que nunca serán de energías positivas o luminosas", afirmó, al anticipar que muchos de los episodios abordarán experiencias "más oscuras, con mucha carga energética emocional". Precisamente por esa razón, reveló que el equipo de producción trabaja acompañado por una psicóloga y que cada entrevista se desarrolla con absoluto respeto hacia los protagonistas y sus testimonios.

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