Malargüe se sumerge en lo desconocido con Luces y Brujas

Esta semana se estrenó en la plataforma YouTube el primer capítulo de la serie documental Luces y Brujas , una producción realizada en Malargüe que propone un recorrido por historias de misterios y fenómenos difíciles de explicar . El ciclo reúne testimonios, investigaciones y evidencias para reconstruir historias que aún hoy desafían toda explicación.

Con una propuesta que combina investigación, relatos en primera persona y reconstrucciones documentales , Luces y Brujas comenzó a transitar su camino ante el público con el estreno de su primer episodio. La producción, íntegramente realizada en Malargüe , invita a los espectadores a adentrarse en experiencias que desafían la lógica y continúan despertando interrogantes en diferentes puntos de la región.

El proyecto es encabezado por el director, guionista y editor Roberto Bandiera , quien explicó a SITIO ANDINO que la iniciativa demandó un extenso proceso de planificación e investigación. Según detalló, actualmente ya fueron registrados cuatro capítulos que atraviesan distintas etapas de edición, mientras el equipo continúa organizando nuevas entrevistas con personas dispuestas a compartir vivencias relacionadas con hechos que aún no encuentran una explicación concluyente .

Bandiera señaló que cada historia requiere varios meses de trabajo , ya que antes de las grabaciones se recopilan testimonios, documentación y distintos elementos que permitan reconstruir los hechos desde una mirada respetuosa y rigurosa.

El realizador también destacó el valor cultural y patrimonial de este tipo de producciones audiovisuales. A su entender, documentar relatos de misterios permite preservar creencias populares, leyendas y tradiciones orales que forman parte de la identidad de las comunidades, evitando que esas historias desaparezcan con el paso del tiempo.

Respecto del nombre de la serie, explicó que Luces y Brujas refleja el espíritu del proyecto. "Vamos a ir contando historias que nunca serán de energías positivas o luminosas", afirmó, al anticipar que muchos de los episodios abordarán experiencias "más oscuras, con mucha carga energética emocional". Precisamente por esa razón, reveló que el equipo de producción trabaja acompañado por una psicóloga y que cada entrevista se desarrolla con absoluto respeto hacia los protagonistas y sus testimonios.