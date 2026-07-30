Avión sanitario trasladó desde Malargüe a Uruguay a una paciente que estuvo casi un mes internada

Una turista uruguaya de 47 años , que permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Malargüe tras sufrir una insuficiencia respiratoria, fue trasladada la noche de este jueves en un avión sanitario hacia Uruguay . El operativo fue cubierto íntegramente por el Seguro de Asistencia al Viajero, sin generar costos para el sistema público de salud de Mendoza .

El nosocomio sureño confirmó que durante la jornada se concretó el traslado sanitario aéreo de una paciente de nacionalidad uruguaya que permanecía internada desde hacía 28 días en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), luego de atravesar un complejo cuadro de insuficiencia respiratoria que requirió atención médica de alta complejidad .

La mujer, de 47 años, recibió asistencia especializada desde su ingreso al centro asistencial de Malargüe , donde permaneció bajo monitoreo permanente y con un tratamiento integral destinado a estabilizar su estado de salud . La evolución favorable permitió que los profesionales autorizaran su derivación aérea hacia su país de origen para continuar con la recuperación.

Desde el Hospital Malargüe destacaron el trabajo interdisciplinario desarrollado durante todo el proceso de internación . En la atención participaron de manera coordinada los equipos de la Unidad de Terapia Intensiva, Enfermería, Kinesiología, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y Hemoterapia, además de otras áreas de apoyo que acompañaron cada etapa de la evolución clínica de la paciente.

El traslado fue realizado mediante un avión sanitario especialmente equipado para este tipo de derivaciones internacionales, garantizando la continuidad de la asistencia médica durante el viaje hasta la República Oriental del Uruguay.

Las autoridades del hospital también remarcaron que la totalidad del operativo fue gestionada y financiada por el Seguro de Asistencia al Viajero contratado previamente por la paciente. En consecuencia, la derivación no implicó ningún costo para el sistema público de salud de la provincia de Mendoza.

Desde la institución señalaron que este tipo de procedimientos refleja la importancia de la articulación entre los equipos médicos, los servicios de emergencia especializados y las coberturas internacionales de salud, permitiendo brindar atención oportuna a visitantes que atraviesan situaciones críticas durante su estadía en la provincia y garantizando una derivación segura para la continuidad de sus tratamientos.