Lanzan en Godoy Cruz la campaña "1 Test = Cero Cáncer" para detectar el VPH

El Municipio de Godoy Cruz , junto al Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza , continúa desarrollando la campaña "1 Test = Cero Cáncer" , una iniciativa que busca promover la realización del test de Virus del Papiloma Humano (VPH) como herramienta clave para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Desde los organismos responsables remarcaron que este tipo de cáncer puede evitarse casi por completo cuando las lesiones se detectan de manera temprana, por lo que los controles periódicos resultan fundamentales para el cuidado de la salud .

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección muy frecuente en la población. En algunos casos, puede generar alteraciones en el cuello del útero que, con el paso de los años, podrían evolucionar hacia un cáncer.

Sin embargo, s e trata de un proceso lento , que suele desarrollarse a lo largo de una década. Esto brinda una importante ventana de tiempo para detectar cualquier anomalía y actuar de forma preventiva.

Además, el test presenta una alta efectividad. Cuando el resultado es negativo, el próximo control puede realizarse recién a los cinco años.

Quiénes deben realizarse el estudio en Godoy Cruz

La prueba está recomendada para mujeres de entre 30 y 65 años que cumplan con las condiciones necesarias para la toma de la muestra.

Para garantizar resultados confiables, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

No estar cursando el período menstrual.

Evitar relaciones sexuales durante las 48 horas previas.

No utilizar óvulos, cremas vaginales ni realizar duchas internas durante las 48 horas anteriores.

En caso de haber tenido un parto reciente, esperar al menos tres meses antes de realizar el estudio.

Desde la organización aclararon que, si estas condiciones no se cumplen al momento de la atención, el test no podrá efectuarse.

Dónde solicitar turno en Godoy Cruz

Las interesadas pueden pedir turno comunicándose al teléfono 4429369, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 15 horas.

Los centros municipales habilitados son:

Centro de Salud N.º 1 "Arturo Oñativia" : Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, barrio Fuchs.

Centro de Salud N.º 2 "Don Andrés Martín" : Chimbas y Salvador Civit, barrio FOECYT.

Centro de Atención Primaria CIC 908 "Arturo Illia": Juncal 1890, Villa del Parque.

También puede realizarse sin turno previo

El test de VPH también está disponible sin turno previo en los centros de salud dependientes del Ministerio de Salud y Deportes distribuidos en distintos puntos del departamento.

Las mujeres que cumplan con los requisitos podrán acceder de manera gratuita al estudio, una herramienta fundamental para la detección temprana de una enfermedad que, en la mayoría de los casos, puede prevenirse.

Para conocer el listado completo de centros de atención, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del Municipio.