10 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Lanzan en Godoy Cruz la campaña "1 Test = Cero Cáncer" para detectar el VPH

Desde el Municipio de Godoy Cruz y el Ministerio de Salud destacan la importancia del diagnóstico temprano para evitar el desarrollo de la enfermedad.

Campaña “1 Test = Cero Cáncer” en Godoy Cruz.

Campaña “1 Test = Cero Cáncer” en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, junto al Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, continúa desarrollando la campaña "1 Test = Cero Cáncer", una iniciativa que busca promover la realización del test de Virus del Papiloma Humano (VPH) como herramienta clave para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Desde los organismos responsables remarcaron que este tipo de cáncer puede evitarse casi por completo cuando las lesiones se detectan de manera temprana, por lo que los controles periódicos resultan fundamentales para el cuidado de la salud.

Detectar el Virus del Papiloma Humano antes de que cause daños

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección muy frecuente en la población. En algunos casos, puede generar alteraciones en el cuello del útero que, con el paso de los años, podrían evolucionar hacia un cáncer.

Sin embargo, se trata de un proceso lento, que suele desarrollarse a lo largo de una década. Esto brinda una importante ventana de tiempo para detectar cualquier anomalía y actuar de forma preventiva.

Además, el test presenta una alta efectividad. Cuando el resultado es negativo, el próximo control puede realizarse recién a los cinco años.

Quiénes deben realizarse el estudio en Godoy Cruz

La prueba está recomendada para mujeres de entre 30 y 65 años que cumplan con las condiciones necesarias para la toma de la muestra.

Para garantizar resultados confiables, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • No estar cursando el período menstrual.

  • Evitar relaciones sexuales durante las 48 horas previas.

  • No utilizar óvulos, cremas vaginales ni realizar duchas internas durante las 48 horas anteriores.

  • En caso de haber tenido un parto reciente, esperar al menos tres meses antes de realizar el estudio.

Desde la organización aclararon que, si estas condiciones no se cumplen al momento de la atención, el test no podrá efectuarse.

Dónde solicitar turno en Godoy Cruz

Las interesadas pueden pedir turno comunicándose al teléfono 4429369, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 15 horas.

Los centros municipales habilitados son:

  • Centro de Salud N.º 1 "Arturo Oñativia": Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, barrio Fuchs.

  • Centro de Salud N.º 2 "Don Andrés Martín": Chimbas y Salvador Civit, barrio FOECYT.

  • Centro de Atención Primaria CIC 908 "Arturo Illia": Juncal 1890, Villa del Parque.

También puede realizarse sin turno previo

El test de VPH también está disponible sin turno previo en los centros de salud dependientes del Ministerio de Salud y Deportes distribuidos en distintos puntos del departamento.

Las mujeres que cumplan con los requisitos podrán acceder de manera gratuita al estudio, una herramienta fundamental para la detección temprana de una enfermedad que, en la mayoría de los casos, puede prevenirse.

Para conocer el listado completo de centros de atención, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del Municipio.

Temas
Seguí leyendo

El departamento que se adelantó al resto de Mendoza en gestión de residuos

Lo que comenzó con disparos en Godoy Cruz terminó con detenidos y armas secuestradas

Godoy Cruz apuesta a la educación ambiental con una expo abierta a toda la comunidad

Importante despliegue policial para recuperar un perro robado

Violencia de género: el mensaje que dejó una multitudinaria jornada en Los Barrancos

Video: el desgarrador pedido de una mendocina para recuperar a su perro robado

Secuestran un arsenal tras un allanamiento en Godoy Cruz: 7 detenidos

Así se vivió la gran jornada de canje de figuritas que conquistó a los fanáticos del fútbol en Godoy Cruz

Lee además
Donación de alimentos para refugio de animales en Godoy Cruz.

Un refugio que cuida decenas de perros recibió una ayuda clave para seguir funcionando
Mundial de sabores en Godoy Cruz.

Ver los partidos y comer por $10.000: la propuesta que llega a Godoy Cruz
LO QUE SE LEE AHORA
Fueron imputados ex colaboradores de Juan Manuel Ojeda, ex intendente de Malargüe.

Ex funcionarios municipales de Malargüe quedaron imputados por presunto perjuicio al Estado

Las Más Leídas

Conocé quiénes son los nuevos decanos de las facultades de la UNCuyo.

Una por una: qué fórmula ganó el decanato en cada Facultad de la UNCuyo

El actual vicerrector y la exdecana de Filosofía y Letras quedaron en primer y segundo puesto.

Hay balotaje en la UNCuyo: Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en segunda ronda

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 10 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 10 de junio

 Progresar 2026: el cronograma de cobro y los montos de junio

Quiénes cobran los meses acumulados en la liquidación de las becas Progresar

El Gobierno nacional habilitó las tiendas libres de impuestos en fronteras terrestres.

¿Se viene el free shop en el Paso Los Libertadores? El Gobierno habilitó las tiendas libres de impuestos en fronteras terrestres