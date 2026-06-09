9 de junio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

El Municipio de Godoy Cruz donó una tonelada de alimento para animales rescatados

Desde el Municipio de Godoy Cruz destacaron la importancia de acompañar a las entidades que trabajan por la protección animal y promueven la adopción responsable.

Donación de alimentos para refugio de animales en Godoy Cruz.

Donación de alimentos para refugio de animales en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

En una nueva acción vinculada al bienestar animal, el Municipio de Godoy Cruz entregó 1.000 kilos de alimento al refugio Ángeles de Cuatro Patas, una organización que trabaja en el rescate y cuidado de animales en situación de calle.

La donación consistió en 50 bolsas de alimento súper premium de 20 kilos cada una, un aporte que permitirá fortalecer la atención de los perros que actualmente se encuentran bajo resguardo en el refugio.

Un aporte fundamental para el refugio

La iniciativa busca acompañar la tarea que desarrolla la organización en el Piedemonte mendocino y reforzar el vínculo entre el Municipio y las entidades dedicadas a la protección animal. La contribución representa una ayuda significativa para el refugio, donde decenas de perros rescatados reciben alimentación, atención veterinaria y los cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida.

En ese marco, el intendente Diego Costarelli destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas.

"El trabajo que realiza este hogar es invaluable. Nos enorgullece poder contribuir con su misión y asegurarnos de que estos animales reciban todo lo que necesitan para vivir dignamente", expresó.

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Una política integral de bienestar animal

Desde el Municipio remarcaron que la asistencia alimentaria forma parte de una estrategia más amplia destinada a promover el bienestar animal en el departamento.

Entre las acciones que se desarrollan se encuentran las campañas gratuitas de vacunación antirrábica, destinadas a proteger la salud de perros y gatos, así como diferentes iniciativas de concientización sobre la tenencia responsable.

Adopción responsable y compromiso comunitario en Godoy Cruz

A través del programa Amor Animal, el Municipio también impulsa campañas de adopción responsable que permiten que perros y gatos encuentren una familia y un hogar definitivo.

Las autoridades señalaron que estas políticas no solo buscan mejorar la calidad de vida de los animales, sino también generar conciencia sobre la importancia del cuidado responsable de las mascotas.

De esta manera, Godoy Cruz reafirma su compromiso con las organizaciones que trabajan por la protección animal y continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al cuidado, la adopción responsable y el bienestar de los animales.

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