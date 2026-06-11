Por qué el nuevo puente de Aristóbulo del Valle y el Acceso Sur puede transformar la movilidad en Godoy Cruz

Avanza una obra central para la conectividad de Godoy Cruz: se abrieron los sobres para la licitación del puente sobre Aristóbulo del Valle

La construcción del nuevo puente sobre el Acceso Sur , a la altura de Aristóbulo del Valle, dio un paso más con la apertura de sobres de la licitación. Detrás de esta obra vial hay un impacto profundo: la posibilidad de recuperar la conectividad entre sectores de Godoy Cruz que hoy están separados por una de las principales arterias del Gran Mendoza.

Actualmente, la Ruta Nacional 40 funciona como una barrera urbana. Quienes viven de un lado y necesitan cruzar hacia el otro deben realizar largos recorridos por distribuidores cercanos, generando demoras, mayor tránsito y complicaciones para acceder a escuelas, centros de salud, comercios y servicios.

La obra permitirá unir las laterales Este y Oeste de Godoy Cruz mediante un paso elevado con rotondas de acceso en ambos extremos. El objetivo principal es restablecer una conexión que hoy se encuentra interrumpida por el Acceso Sur.

Según estimaciones oficiales, más de 20 mil vecinos se verán beneficiados directamente con la nueva infraestructura , que ayudará a reducir tiempos de viaje y descongestionar otros cruces utilizados actualmente para atravesar la autopista.

Para quienes viven en la zona, esto significa menos vueltas para llegar al trabajo, a la escuela o realizar trámites cotidianos.

No será solo para autos

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que incorpora infraestructura para peatones y ciclistas.

El nuevo puente contará con una vereda peatonal y una ciclovía de dos metros de ancho, protegidas mediante separadores de hormigón. De esta manera, la conexión no estará pensada exclusivamente para vehículos particulares, sino también para quienes se movilizan caminando o en bicicleta.

La iniciativa se alinea con una tendencia cada vez más presente en las ciudades modernas: diseñar obras que integren distintos modos de transporte y mejoren la seguridad vial.

Una obra que busca integrar la ciudad

Desde hace años, el crecimiento urbano de Godoy Cruz generó una mayor demanda de conexiones entre ambos lados del Acceso Sur. Sin embargo, la infraestructura existente quedó limitada frente al aumento de la población y del parque automotor.

Por eso, el proyecto es considerado estratégico no solo para la circulación vehicular, sino también para la integración urbana del departamento. El propio Gobierno provincial ha definido la intervención como una solución para eliminar una "deuda histórica de conectividad" y terminar con la fragmentación que genera la autopista en esta zona.

Cómo será el nuevo puente

La obra contempla:

Un puente elevado de 60 metros de longitud.

Dos rotondas de acceso a ambos lados del Acceso Sur.

a ambos lados del Acceso Sur. Vereda peatonal.

Ciclovía protegida.

Obras hidráulicas para evitar problemas de drenaje durante lluvias.

para evitar problemas de drenaje durante lluvias. Espacios preparados para la circulación de vehículos de gran porte.

La inversión prevista ronda los 5 millones de dólares y será financiada con fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

Con la apertura de sobres ya concretada, el proyecto comienza a dejar de ser un anuncio para transformarse en una obra que podría modificar la movilidad diaria de una amplia zona de Godoy Cruz y del área metropolitana de Mendoza.