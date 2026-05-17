17 de mayo de 2026
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Ruta Nacional 40

Mendoza avanza con una obra clave sobre Ruta Nacional 40 y Aristóbulo del Valle

El Gobierno llamó a licitación para construir el nuevo puente sobre Ruta Nacional 40, en Godoy Cruz. La obra promete mejorar tránsito y conectividad urbana.

Cambios en el Acceso Sur: anuncian un puente clave para agilizar el tránsito en la Ruta Nacional 40.

Cambios en el Acceso Sur: anuncian un puente clave para agilizar el tránsito en la Ruta Nacional 40.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Por Sitio Andino Política

La construcción del futuro puente entre Aristóbulo del Valle y la Ruta Nacional 40 ya entró en etapa de licitación. El proyecto, financiado con Fondos del Resarcimiento, busca transformar la movilidad urbana en el sur del Gran Mendoza y mejorar la seguridad para automovilistas, peatones y ciclistas.

La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas de circulación que genera actualmente el Acceso Sur, en el tramo comprendido en Godoy Cruz, donde la autopista actúa como una barrera urbana para miles de vecinos y conductores que transitan diariamente por el sector.

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Según informó la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la apertura de sobres de la licitación se realizará el próximo 4 de junio a las 10, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno.

Cómo será la obra sobre Ruta Nacional 40 y Aristóbulo del Valle

La obra contempla la construcción de un puente elevado que permitirá que la calle Aristóbulo del Valle cruce por encima de la traza principal de la Ruta 40. Además, el diseño incluye dos rotondas de pequeño diámetro ubicadas a ambos lados de la autopista para facilitar una circulación continua y más segura, similar a la ya implementada en distribuidores de calles como Rawson y Boedo.

Desde el área técnica detallaron que las nuevas rotondas tendrán un anillo externo de 16,50 metros, preparado incluso para el giro de vehículos de gran porte. Con esta intervención, el Ejecutivo provincial busca mejorar no solo la circulación vehicular, sino también recuperar la integración urbana entre barrios que hoy se encuentran separados por la autopista.

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El Gobierno apuesta a optimizar uno de los accesos más importantes del Área Metropolitana de Mendoza, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la conectividad vial y elevando la calidad de vida de los vecinos.

El Gobierno apuesta a optimizar uno de los accesos más importantes del Área Metropolitana de Mendoza, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la conectividad vial y elevando la calidad de vida de los vecinos.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de infraestructura vinculada a la movilidad sostenible. El nuevo puente contará con una ciclovía y una vereda peatonal, ambas construidas en hormigón simple y con un ancho de dos metros. Estas vías estarán protegidas mediante defensas de hormigón armado, lo que permitirá separar de forma segura a peatones y ciclistas del tránsito pesado.

En cuanto a las características técnicas, el puente tendrá una longitud total de 60 metros, distribuida en dos tramos de 30 metros cada uno y sostenidos por vigas prefabricadas de alta resistencia.

A esto se sumará una solución hidráulica integral para evitar inconvenientes con los escurrimientos pluviales, mediante conductos de hormigón armado y sumideros tipo reja que derivarán el agua hacia el este de la traza.

Con esta obra, el Gobierno provincial apuesta a optimizar uno de los accesos más importantes del Área Metropolitana de Mendoza, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la conectividad vial y elevando la calidad de vida de los vecinos.

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