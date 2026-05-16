Flor Destéfanis se metió en la interna peronista y respaldó la candidatura de Kicillof

A un año y medio de las elecciones presidenciales del 2027 , el peronismo comienza a mover sus fichas para definir las candidaturas de quienes pretenden ir por el cargo que hoy ocupa Javier Milei. El sanjuanino Sergio Uñac es uno de los que ya se lanzó oficialmente en esa carrera. Pero el que —por el momento— pareciera tener mayor consenso es el gobernador bonaerense Axel Kicillof , que anoche encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Mujeres y Diversidades , en un paso más en su aspiración de ocupar el sillón de Rivadavia.

Entre las dirigentes presentes en el acto desarrollado en Ensenada, La Plata, se encontró la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis , quien jugó fuerte para la interna justicialista y blanqueó su respaldo al exministro de Economía. " Con Kicillof, derecho al futuro. Es con Axel. Es con las mujeres. Es con cada compatriota argentino ", escribió la vicepresidenta primera del PJ de Mendoza tras el evento al que arribaron funcionarias y militantes de todo el país.

Embed - Flor Destefanis on Instagram: "Con @kicillofok , Derecho al Futuro. Estuve en Ensenada en la presentación federal del @mdfmujeresydiversidades junto a intendentas, concejalas y legisladoras de toda la Argentina Miles de mujeres de cada rincón del país estamos convencidas de que hay un camino distinto, un camino con oportunidades, con gobernantes que no administren achicamiento del Estado sino que se animen a transformar realidades. , . Axel lo dijo claramente, no queremos parecernos a quienes hoy toman las decisiones en la Argentina. Es con Axel. Es con las mujeres. Es con cada compatriota argentino. " View this post on Instagram

De este modo, la jefa comunal del departamento del Este provincial ratificó la postura que sostiene la conducción partidaria en Mendoza, apostando por una figura hoy enfrentada al kirchnerismo más duro, tal como ocurre a nivel local, donde el sector que integra a los intendentes y al ciurquismo decidió formar un bloque legislativo sin La Cámpora adentro.

El apoyo de Flor Destéfanis a Axel Kicillof en Buenos Aires

Si bien ni el equipo de Kicillof ha oficializado el lanzamiento de la precandidatura, ni la santarrosina expresó explícitamente un apoyo a una campaña electoral, está claro que la actividad en La Plata y la participación de la intendenta evidencian que esos son los mensajes puertas adentro del peronismo.

"Miles de mujeres de cada rincón del país estamos convencidas de que hay un camino distinto, un camino con oportunidades, con gobernantes que no administren achicamiento del Estado sino que se animen a transformar realidades. Axel lo dijo claramente, no queremos parecernos a quienes hoy toman las decisiones en la Argentina", escribió Destéfanis en sus redes sociales, junto a imágenes que la muestran no solo con el bonaerense, sino también con dirigentes de su riñón.

Flor Destéfanis, Axel Kicillof, lanzamiento MDF Mujeres 15-05-26 (02) Flor Destéfanis, presente en el acto de Axel Kicillof junto a intendentas, legisladoras y concejalas del peronismo. Foto: Prensa Partido Justicialista

El acto de Axel Kicillof en Ensenada, con clima electoral y señales hacia la interna

El lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades se realizó en el Polideportivo Municipal de Ensenada, con la participación de miles de militantes de todo el país, en lo que fue una clara muestra de proyección nacional del armado político de Kicillof.

Durante su discurso, el gobernador bonaerense apuntó contra el rumbo del Gobierno nacional y buscó posicionar a su espacio como una alternativa. “La única forma de revertir el dolor y el desencanto que generan las políticas del Gobierno nacional es con otras decisiones políticas”, sostuvo. En ese marco, destacó el rol de las mujeres y diversidades como “vanguardia de la resistencia”.

Embed Con la presentación del MDF Mujeres y Diversidades estamos poniendo un ladrillo más para ganarle a la resignación y para defender una sociedad más libre, igualitaria y humana.



Necesitamos construir una Argentina en donde vuelva a reinar el amor y la igualdad pic.twitter.com/GBTM0oQwxm — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 15, 2026

Aunque Kicillof evitó profundizar las tensiones y pidió “no perder tiempo en internas”, hubo referencias a Cristina Fernández de Kirchner, el día después de que la militancia K le exigiera —en otro acto— que se expresara públicamente a favor de la libertad de la expresidenta. La encargada de hablar de la temática fue la ministra de Mujeres y Diversidades de PBA, Estela Díaz. quien dijo que "hay una deuda con la democratización de la justicia" y que quieren "a Milagro Salas y Cristina libres".

No obstante, planteó que "están bien los carteles y las denuncias que tengamos que hacer, pero el camino de fondo para transformar lo que está ocurriendo en la Argentina lo está encabezando Axel Kicillof".

A pesar de que desde el entorno del mandatario insisten en que “no es un año de candidaturas”, el clima en el lugar fue otro: los cánticos de “Axel presidente” se repitieron durante toda la jornada y dirigentes cercanos no dudaron en plantearlo como el principal referente para 2027.