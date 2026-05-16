16 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Flor Destéfanis

Flor Destéfanis se metió en la interna peronista y respaldó la candidatura de Kicillof

La intendenta de Santa Rosa participó de un acto en La Plata junto al gobernador bonaerense y lo bancó en su carrera electoral para 2027. "Con Kicillof, derecho al futuro", dijo.

El bonaerense continúa sumando adhesiones a su proyecto electoral.

El bonaerense continúa sumando adhesiones a su proyecto electoral.

Foto: Prensa Partido Justicialista
Por Sitio Andino Política

A un año y medio de las elecciones presidenciales del 2027, el peronismo comienza a mover sus fichas para definir las candidaturas de quienes pretenden ir por el cargo que hoy ocupa Javier Milei. El sanjuanino Sergio Uñac es uno de los que ya se lanzó oficialmente en esa carrera. Pero el que —por el momento— pareciera tener mayor consenso es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que anoche encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Mujeres y Diversidades, en un paso más en su aspiración de ocupar el sillón de Rivadavia.

Lee además
viajar al sur desde mendoza por las rutas 151 y 40, una travesia cada vez mas riesgosa

Viajar al sur desde Mendoza por las rutas 151 y 40, una travesía cada vez más riesgosa
Rectores de universidades nacionales reclamaron en Mendoza por la aplicación de la Ley de Financiamiento

En Mendoza, rectores cruzaron al Gobierno y alertaron por el conflicto contra las universidades públicas
Embed

Entre las dirigentes presentes en el acto desarrollado en Ensenada, La Plata, se encontró la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien jugó fuerte para la interna justicialista y blanqueó su respaldo al exministro de Economía. "Con Kicillof, derecho al futuro. Es con Axel. Es con las mujeres. Es con cada compatriota argentino", escribió la vicepresidenta primera del PJ de Mendoza tras el evento al que arribaron funcionarias y militantes de todo el país.

Embed - Flor Destefanis on Instagram: "Con @kicillofok , Derecho al Futuro. Estuve en Ensenada en la presentación federal del @mdfmujeresydiversidades junto a intendentas, concejalas y legisladoras de toda la Argentina Miles de mujeres de cada rincón del país estamos convencidas de que hay un camino distinto, un camino con oportunidades, con gobernantes que no administren achicamiento del Estado sino que se animen a transformar realidades. , . Axel lo dijo claramente, no queremos parecernos a quienes hoy toman las decisiones en la Argentina. Es con Axel. Es con las mujeres. Es con cada compatriota argentino. "
View this post on Instagram

De este modo, la jefa comunal del departamento del Este provincial ratificó la postura que sostiene la conducción partidaria en Mendoza, apostando por una figura hoy enfrentada al kirchnerismo más duro, tal como ocurre a nivel local, donde el sector que integra a los intendentes y al ciurquismo decidió formar un bloque legislativo sin La Cámpora adentro.

El apoyo de Flor Destéfanis a Axel Kicillof en Buenos Aires

Si bien ni el equipo de Kicillof ha oficializado el lanzamiento de la precandidatura, ni la santarrosina expresó explícitamente un apoyo a una campaña electoral, está claro que la actividad en La Plata y la participación de la intendenta evidencian que esos son los mensajes puertas adentro del peronismo.

"Miles de mujeres de cada rincón del país estamos convencidas de que hay un camino distinto, un camino con oportunidades, con gobernantes que no administren achicamiento del Estado sino que se animen a transformar realidades. Axel lo dijo claramente, no queremos parecernos a quienes hoy toman las decisiones en la Argentina", escribió Destéfanis en sus redes sociales, junto a imágenes que la muestran no solo con el bonaerense, sino también con dirigentes de su riñón.

Flor Destéfanis, Axel Kicillof, lanzamiento MDF Mujeres 15-05-26 (02)
Flor Dest&eacute;fanis, presente en el acto de Axel Kicillof junto a intendentas, legisladoras y concejalas del peronismo.

Flor Destéfanis, presente en el acto de Axel Kicillof junto a intendentas, legisladoras y concejalas del peronismo.

El acto de Axel Kicillof en Ensenada, con clima electoral y señales hacia la interna

El lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades se realizó en el Polideportivo Municipal de Ensenada, con la participación de miles de militantes de todo el país, en lo que fue una clara muestra de proyección nacional del armado político de Kicillof.

Durante su discurso, el gobernador bonaerense apuntó contra el rumbo del Gobierno nacional y buscó posicionar a su espacio como una alternativa. “La única forma de revertir el dolor y el desencanto que generan las políticas del Gobierno nacional es con otras decisiones políticas”, sostuvo. En ese marco, destacó el rol de las mujeres y diversidades como “vanguardia de la resistencia”.

Embed

Aunque Kicillof evitó profundizar las tensiones y pidió “no perder tiempo en internas”, hubo referencias a Cristina Fernández de Kirchner, el día después de que la militancia K le exigiera —en otro acto— que se expresara públicamente a favor de la libertad de la expresidenta. La encargada de hablar de la temática fue la ministra de Mujeres y Diversidades de PBA, Estela Díaz. quien dijo que "hay una deuda con la democratización de la justicia" y que quieren "a Milagro Salas y Cristina libres".

No obstante, planteó que "están bien los carteles y las denuncias que tengamos que hacer, pero el camino de fondo para transformar lo que está ocurriendo en la Argentina lo está encabezando Axel Kicillof".

A pesar de que desde el entorno del mandatario insisten en que “no es un año de candidaturas”, el clima en el lugar fue otro: los cánticos de “Axel presidente” se repitieron durante toda la jornada y dirigentes cercanos no dudaron en plantearlo como el principal referente para 2027.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza negocia bonos con Nación para reactivar obras viales paralizadas

Petri recorrió el Valle de Uco, recogió reclamos de empresarios y puso el foco en la inseguridad

Se rompió la paz en el Sur: Félix intimó a Molero por el gasoducto y se abrió un frente judicial

El megaproyecto energético que Mendoza pondrá en marcha en el complejo Los Nihuiles

Los puntos más importantes de la apelación de Walter Bento

Cómo funcionará el Parque Solar El Quemado y cuáles son los beneficios para Mendoza

El Gobierno recibió aportes de Nación por la emergencia agropecuaria declarada en Mendoza

Javier Milei redobló sus ataques y volvió a cargar contra la prensa

LO QUE SE LEE AHORA
Rectores de universidades nacionales reclamaron en Mendoza por la aplicación de la Ley de Financiamiento

En Mendoza, rectores cruzaron al Gobierno y alertaron por el conflicto contra las universidades públicas

Las Más Leídas

Qué decidieron las autoridades sobre el paso fronterizo para este sábado 16 de mayo.

Pese al frío, reabre el Paso Cristo Redentor: a partir de qué hora se puede cruzar a Chile

Trágico accidente en Luján de Cuyo: un motociclista perdió la vida

Perdió el control de la moto y protagonizó una tragedia fatal en Luján de Cuyo

Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos. video

Gripe en Mendoza: la exigencia de Salud para evitar contagios

Se registraron varias nevadas en Mendoza este sábado 16 de mayo.

¡Nieve en varias zonas de Mendoza! Las mejores postales que deja el frío sábado en la provincia

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 15 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 15 de mayo