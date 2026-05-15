15 de mayo de 2026
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Mendoza avanza con la licitación para modernizar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

La obra buscará modernizar de manera integral el sistema hidroeléctrico y ampliar la capacidad energética del complejo ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael.

Mendoza avanza con la licitación para modernizar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

Mendoza avanza con la licitación para modernizar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

Foto: Télam
Por Sitio Andino Energía

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave hacia la modernización del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles con el próximo lanzamiento de la licitación pública para renovar uno de los sistemas energéticos más importantes del país. El proyecto apunta a incorporar tecnología actual, ampliar la capacidad de generación y fortalecer el desarrollo energético provincial a largo plazo.

La iniciativa será impulsada a través de Hidroelectricidad Mendocina, la empresa creada por Energía Mendoza Sociedad Anónima (Emesa) para administrar la nueva etapa de concesión del complejo ubicado sobre el río Atuel, en el departamento de San Rafael.

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Los Nihuiles: avanza el proyecto para modernizar y ampliar la generación energética

El nuevo proceso licitatorio comenzará luego del vencimiento de la concesión original, que actualmente se encuentra prorrogada de manera transitoria para garantizar la continuidad operativa del sistema.

El objetivo del Gobierno provincial es avanzar hacia un esquema energético más moderno y eficiente, que no solo contemple la reparación de infraestructura existente, sino también una actualización tecnológica integral y nuevas posibilidades de expansión.

La propuesta incluye mejoras en el rendimiento de generación eléctrica, recuperación de capacidad operativa y una mayor previsibilidad para futuras inversiones energéticas en Mendoza.

Además, el plan busca fortalecer la matriz energética provincial mediante un modelo sustentable basado en la generación hidroeléctrica, uno de los pilares históricos de la producción energética mendocina.

Uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del país

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios, lo que representa aproximadamente el 0,7% de toda la capacidad energética instalada de Argentina.

El sistema se extiende a lo largo de unos 40 kilómetros del Cañón del Atuel y está integrado por tres represas, cuatro centrales hidroeléctricas y un dique compensador, aprovechando un desnivel natural cercano a los 460 metros.

La primera etapa del sistema corresponde al embalse El Nihuil, inaugurado en 1947, junto con la central hidroeléctrica “Ingeniero Juan Eugenio Maggi”, con una potencia de 75 MW.

Por su parte, Nihuil II incluye la presa Aisol y una central de 131,2 MW, mientras que Nihuil III está conformado por la presa Tierras Blancas y una central de 52 MW.

El complejo se complementa con el embalse Valle Grande y la central Nihuil IV, incorporada en 1997 con una capacidad de 30 MW.

Entre 1990 y 2017, el sistema registró una generación promedio anual de 838 GWh, alcanzando máximos históricos de hasta 1.250 GWh.

Hoy, uno de los puntos más relevantes de esta nueva etapa será la integración plena del Nihuil IV al esquema operativo general del complejo.

La medida permitirá unificar la administración y el funcionamiento de todas las centrales hidroeléctricas bajo un mismo modelo de gestión, optimizando recursos, mejorando la eficiencia operativa y simplificando la planificación energética del sistema.

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