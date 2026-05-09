Sólo la minería debe enfrentar debate legislativo en Mendoza y crecen las críticas al sistema

En el marco de una doble jornada de actividades desarrolladas en Malargüe por el Día Nacional de la Minería , referentes políticos, empresarios, estudiantes y dirigentes sectoriales coincidieron en destacar el cambio de mirada que atraviesa Mendoza respecto al desarrollo minero .

Con una importante convocatoria y en sintonía con los actos oficiales, Malargüe volvió a posicionarse como uno de los principales escenarios del debate minero provincial . Las actividades fueron organizadas por la Cámara de Comercio local y la Escuela Técnica Industrial Minera (ESTIM) , instituciones que reunieron a funcionarios, legisladores, empresarios, docentes y estudiantes vinculados a una de las industrias con mayor proyección para la región.

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En ese contexto, SITIO ANDINO dialogó en profundidad con distintos dirigentes mendocinos sobre la actualidad de la minería y especialmente sobre el tratamiento legislativo que reciben los proyectos remitidos por el Gobierno provincial a la Legislatura de Mendoza .

Uno de los dirigentes con los que se abordó el tema, fue el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi , quien analizó el proceso mediante el cual se evalúan las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos mineros considerados estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

Lombardi sostuvo que el paso obligatorio de estos expedientes por la Legislatura constituye una situación excepcional. “Es una excepción seguro en la Argentina y probablemente en el mundo”, afirmó, al considerar que se trata de informes “muy técnicos”, elaborados por especialistas y organismos científicos, que muchas veces terminan siendo discutidos en ámbitos donde predominan posiciones políticas o ideológicas, más que análisis técnicos.

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Minería y el acompañamiento del oficialismo mendocino

El dirigente radical remarcó además que el oficialismo provincial ha mantenido una postura clara de respaldo al desarrollo minero. Según indicó, el frente Cambia Mendoza y La Libertada Avanza han acompañado todos los proyectos que ingresaron a la Casa de las Leyes, entendiendo a la minería como una actividad clave para la diversificación económica y la generación de empleo genuino.

Durante la entrevista también surgió uno de los puntos centrales del debate actual, el cambio de percepción social respecto a la minería en Mendoza. Para Andrés Lombardi, existe hoy una mirada diferente a la que predominaba años atrás.

“Ha cambiado la percepción de la sociedad y se ha comprendido que esta es una actividad lícita, que tiene muchos controles y respeta el medioambiente”, expresó. En esa línea, consideró que la minería resulta necesaria para el desarrollo de las sociedades modernas, la reconversión energética y la producción de energías más saludables.

El presidente de Diputados también señaló que muchas consignas que anteriormente dominaban el debate público “no se sustentaban con informes técnicos y legales”, destacando que actualmente existe un mayor nivel de información tanto en la dirigencia política como en la comunidad.

mineria, cobre, san romeleo, malargue, Policía Ambiental Minera, yacimiento Malargüe es ejemplo de minería sustentable. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Noción sobre minería

Sobre el grado de conocimiento que poseen los legisladores mendocinos acerca de la minería, Andrés Lombardi definió al proceso como un “aprendizaje permanente”. A nivel personal, aseguró haber adquirido experiencia recorriendo el territorio y conociendo de cerca distintas actividades productivas desarrolladas en el sur provincial, y otros puntos de Mendoza.

En ese sentido, recordó sus visitas a Malargüe durante las maniobras de estimulación hidráulica en yacimientos petroleros y sostuvo que alrededor de esa técnica hay un mito muy alejado de la realidad. Además, mencionó conocer en terreno el proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, así como los aspectos legales y ambientales que forman parte de los debates actuales dentro de la Legislatura mendocina.