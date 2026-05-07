7 de mayo de 2026
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Minería

Mendoza mira a la minería como motor económico y energético

Durante los actos por el Día Nacional de la Minería en Malargüe, destacaron el potencial de la provincia para el desarrollo minero sustentable.

Minería en Malargüe.

Minería en Malargüe.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Claudio Altamirano

En el Día Nacional de la Minería, Malargüe volvió a convertirse en el epicentro de las celebraciones provinciales, consolidando su perfil como un polo donde la actividad busca posicionarse con mayor fuerza bajo criterios de sustentabilidad, innovación tecnológica y desarrollo. La conmemoración reunió a representantes del sector público, privado y educativo, reafirmando el rol estratégico que la minería ocupa hoy a nivel global.

Los eventos fueron organizados en conjunto entre organismos públicos, entidades privadas —como la Cámara de Comercio local y la Escuela Secundaria Técnica Industrial Minera (ESTIM), institución emblema en la formación de futuros técnicos vinculados a la actividad.

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Día Nacional de la Minería en Malargüe.

Día Nacional de la Minería en Malargüe.

Minería, madre de todas las industrias

La minería atraviesa actualmente una etapa de transformación profunda, en la que la producción sustentable, el cuidado del ambiente y la incorporación de nuevas tecnologías se han convertido en pilares fundamentales. Considerada históricamente como la madre de todas las industrias, esta actividad ha acompañado a la humanidad desde los albores de la civilización y hoy vuelve a posicionarse como clave para el desarrollo económico y energético global.

Desde las primeras herramientas elaboradas por antiguas civilizaciones hasta la actualidad, los minerales han sido esenciales para el desarrollo humano. El hierro, el cobre, la plata, el oro y, más recientemente, el litio han permitido el crecimiento de ciudades, la construcción de caminos, el desarrollo del transporte y avances tecnológicos que transformaron la vida de millones de personas.

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Minería y desarrollo sustentable.

Minería y desarrollo sustentable.

En el nuevo milenio, la minería enfrenta además un desafío central: producir recursos indispensables para la transición energética bajo estrictos estándares ambientales. La electromovilidad, las energías renovables y la tecnología demandan minerales estratégicos cuya extracción requiere controles permanentes, reutilización de agua, reducción de emisiones y procesos cada vez más eficientes.

La minería en la agenda provincial y nacional

En este contexto, Sitio Andino participó de las actividades realizadas en Malargüe y dialogó con el diputado nacional Facundo Correa Llano, quien aseguró que el Gobierno Nacional “apuesta a la producción minera”. El legislador mendocino, actual presidente de la Comisión de Energía e integrante de la Comisión de Minería, destacó el potencial de Mendoza al compararlo con el desarrollo de provincias como Neuquén y San Juan en materia hidrocarburífera y minera.

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Facundo Correa Llano

Facundo Correa Llano

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado señaló durante el acto desarrollado en el Centro de Convenciones Thesaurus que Mendoza celebra esta fecha “porque hay muchos proyectos aprobados en la Legislatura”, además de otros que ingresarán próximamente vinculados al Distrito Minero Occidental III y a nuevas iniciativas de exploración.

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Hebe Casado.

Hebe Casado.

También estuvo presente el presidente de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero, quien remarcó la importancia de Malargüe en la construcción de la licencia social minera y sostuvo que el desarrollo de la actividad debe mantenerse bajo los más altos estándares ambientales y de protección de los recursos naturales.

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Santiago Laugero.

Santiago Laugero.

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