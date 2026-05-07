Día de la Minería: el rol clave de la escuela técnica de Malargüe en la formación y el desarrollo local

En el departamento de Malargüe el 7 de mayo no es una jornada más. Si bien es el Día de la Minería a nivel nacional , también se celebra un nuevo aniversario de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Minera (ESTIM) N°4-018 "Manuel Nicolás Savio" , la institución que fue el motor de la ciudad y ahora busca volver a impulsar la actividad en el sur mendocino.

Durante 62 años, la minería tuvo momentos de auge y de olvido en Malargüe. Sin embargo, la institución no dejó de formar profesionales para la industria. Fue inaugurada debido a la necesidad de técnicos para la actividad e incluso la orientación en Minería convivió con la de Ambiente.

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Por qué se celebra el Día Nacional de la Minería el 7 de mayo

"Fue la primera escuela técnica de Malargüe, su título está homologado a nivel nacional. Fue creada para abastecer de mano de obra a nivel departamental para el trabajo en la minería. Después, la escuela fue creciendo y con los años se adaptó al desarrollo económico y cultural de Malargüe", contó la directora de la institución Carolina Peña.

El aniversario de la escuela es el mismo día en el que se conmemora la creación de la primera Ley de Fomento Minero de 1813, por la Asamblea Constituyente.

"En los últimos años nos adaptamos para mejorar toda la parte curricular, sobre todo orientado al cuidado del medio ambiente y del agua. La idea es generar una minería sustentable que pueda dar trabajo a la comunidad y que permita que nuestros estudiantes técnicos no tengan que irse de la provincia para conseguir trabajo", indicó Peña.

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Actualmente la escuela mantiene vínculos con las empresas mineras, y mediante esta relación los estudiantes colaboran con las tareas de exploración en el departamento. Esto les permite tener contacto directo con el trabajo de campo y aplicar lo aprendido en el aula. "Como institución educativa acercamos a los estudiantes al mundo laboral, ya sea para que inicien estudios superiores o para trabajar", comentó.

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Según Peña, el objetivo para este nuevo año de vigencia de la escuela es implementar conocimientos relacionados con la Inteligencia Artificial y la robótica, para que los 850 estudiantes tengan una formación moderna.

El rol de la escuela minera en Malargüe

El pasado 16 de noviembre, el departamento de Malargüe cumplió 75 años, mientras que la escuela técnica celebra 62. El desarrollo de la localidad fue de la mano con el crecimiento de la institución educativa. "Yo me recibí en la escuela y en 1989 comencé a trabajar allí, donde permanecí durante 30 años", contó Elizabeth González, quien fue profesora.

Además, remarcó la importancia de aquellos que apostaron por la minería en 1964, cuando la escuela abrió sus puertas. "Al principio iban muy pocos chicos, pero había mucho trabajo en esa época. Ahora tenemos que ir a la par de lo que se está haciendo, luchar por nuestras riquezas, trabajar, gestionar y salir adelante", expresó.

González destacó la importancia de la formación minera en el terreno: "En las salidas de práctica el estudiante entiende sobre los yacimientos, la realidad de la minería, del cuidado del agua, la tierra y lo que nos da la naturaleza".

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Según contó la directora de la institución, la escuela ha logrado exportar talento hacia otras provincias e incluso países. Hay egresados de la escuela técnica minera que posteriormente se recibieron en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y otros en Europa.

Tania Demonte eligió Michigan para realizar sus estudios de grado, tras finalizar la secundaria técnica. "Recuerdo mi paso por el ESTIM como una de las mejores etapas de mi vida. No solo me dio amigas y amigos para toda la vida, sino que también despertó en mí un profundo amor por la ciencia y la matemática, que años más tarde me llevaría a estudiar Ingeniería Mecánica", contó.

"No tengo dudas de que, sin la formación que recibí en el ESTIM, hoy no estaría donde estoy: siendo profesora en la Universidad Tecnológica de Michigan, en Estados Unidos" - Tania Demonte.

"Los días de doble turno, con clases por la mañana y talleres por la tarde; Matemática con el profesor García; Química con la profesora Reyes; y la excelente calidad humana y académica de todos los docentes que tuve durante mis seis años en el ESTIM, fueron fundamentales para mi desarrollo. Todo eso contribuyó a que años más tarde pudiera aprobar los exámenes para obtener una beca y, cuatro años después, graduarme de la Universidad Tecnológica de Michigan con mi título de ingeniera mecánica", expresó.

Su formación académica de base, la perseverancia y la pasión llevaron a Tania a continuar sus estudios, hasta culminar una maestría y un doctorado en el mismo país.

"Hoy soy profesora en esa misma universidad, donde enseño cursos relacionados con dinámica, simulación y sistemas de control, además de desarrollar y realizar proyectos de investigación vinculados a las energías marinas renovables. Me siento profundamente orgullosa de formar parte de la gran familia del ESTIM y siempre voy a estar agradecida por los cimientos que me brindó para construir mi futuro", destacó.

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A su vez, uno de los destinos más elegidos por los egresados es la provincia de San Juan, por su alto nivel de actividad minera. Uno de estos casos, es el de Agustina Cogo quien terminó su paso por el nivel secundario en la escuela técnica de Malargüe y decidió estudiar Geología en la provincia vecina.

"ESTIM fue la base de mi carrera profesional, me llevó a descubrir mi interés por la geología y las ciencias exactas. No solo fue importante por los contenidos, sino porque me preparó para el gran desafío que representa la facultad, generándome hábitos de estudio y un nivel de exigencia que después fue clave para sostener esa etapa", contó.

La geóloga destacó la calidad del equipamiento de la escuela secundaria, al cual recurrió para su investigación de tesis para alcanzar su título universitario. "Con el paso por la facultad y la experiencia laboral, pude dimensionar aún más el valor de haber aprendido desde el inicio con tantos recursos disponibles", indicó.

"Hoy, siendo geóloga y habiendo trabajado varias temporadas en exploración, me siento muy orgullosa y agradecida de haber comenzado mi camino en el ESTIM", expresó.

Gral Manuel Nicolas Savio Estim escuela minera malargue Prensa Gobierno de Mendoza

El motor de Malargüe Distrito Minero

En 2022, un grupo de docentes y estudiantes de la escuela impulsó los orígenes del proyecto Malargüe Distrito Minero. A través de las redes sociales y de actividades en territorio comenzaron a difundir el potencial del sur mendocino. Esa fue la génesis de una iniciativa que en el fondo reclama por más fuentes de empleo para el arraigo de los jóvenes.

La comunidad educativa presentó la iniciativa como una cadena de desarrollo, con la minería como puntapié inicial para el progreso de las actividades económicas que acompañan a la industria.

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"El concepto del Distrito Minero Malargüe Occidental (MDMO) nace en el colegio secundario. Fueron ellos los que levantaron la bandera, los que señalaron el camino y lo único que hemos hecho es continuar por donde nos mostraron que teníamos que ir", explicó Emilio Guiñazú, de Impulsa Mendoza, en una de las audiencias públicas del proyecto.

Para celebrar el nuevo aniversario, la escuela desarrollará las III Jornadas "Malargüe Distrito Minero", con capacitaciones enfocadas en "Desafíos y actualidad de la minería de Malargüe", "Tecnología y sociedad" y "Minería y comunidad". Además, habrá un simulador de perforación y stands para conocer las prácticas mineras. El evento se desarrollará durante el 7 y 8 de mayo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus.