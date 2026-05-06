YPF lanzó un nuevo combustible minero: se producirá en Mendoza y apunta al crecimiento del sector

En el marco de la Expo San Juan Minera , la petrolera YPF anunció el lanzamiento de un nuevo combustible específicamente desarrollado para la industria: el Diesel 10 Minero , un producto pensado para responder a las exigencias operativas de los proyectos en alta montaña.

El anuncio marca un paso más en la estrategia de la compañía para posicionarse como proveedor clave del sector, en un contexto donde la minería comienza a escalar en Argentina y demanda soluciones energéticas adaptadas a sus condiciones.

YPF se fue, pero ¿quién se quedó con el negocio petrolero en Mendoza?

El nuevo Diesel 10 Minero fue diseñado para uno de los principales desafíos de la actividad: las bajas temperaturas en zonas cordilleranas.

Según explicó Germán Stocker, de la división minera de YPF, desde la compañía, el producto permite operar en condiciones de frío extremo, evitando problemas en equipos y maquinaria que trabajan en altura.

Esto resulta clave para garantizar la continuidad operativa en yacimientos donde el clima es un factor crítico y puede afectar directamente la productividad.

"Cuando el combustible se congela, hay que evacuar", advirtió para graficar que se trata de un insumo clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/YPFoficial/status/2051994872651927901&partner=&hide_thread=false Hasta el 8 de mayo te esperamos en la Expo San Juan Minera. El punto de encuentro para pensar los desafíos que vienen. Vamos a presentar soluciones que van a revolucionar el mercado de combustibles de minería en la Argentina y la región. #YPF #EnergíaArgentina pic.twitter.com/GVupDTFwky — ypfoficial (@YPFoficial) May 6, 2026

Producción en Mendoza: el rol estratégico de Luján de Cuyo

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es que el nuevo combustible será procesado en la refinería de Luján de Cuyo, en Mendoza, donde hace un tiempo se invirtieron 600 millones de dólares para producir combustibles bajos en azufre.

De esta manera, la provincia se posiciona como un nodo estratégico en el abastecimiento energético de la minería, especialmente para los proyectos que se desarrollan en San Juan y otras zonas cordilleranas.

La articulación entre energía y minería aparece así como un eje cada vez más relevante en la matriz productiva regional.

La brecha con Chile y el potencial de crecimiento

Durante la presentación, el vocero de la división minera de YPF, Germán Stocker, puso en contexto la magnitud del mercado energético del sector.

Actualmente, la minería en Chile consume alrededor de 350.000 metros cúbicos de combustible por mes, mientras que en Argentina el consumo alcanza apenas los 25.000 m³ mensuales.

La diferencia es significativa y refleja el distinto grado de desarrollo de la actividad en ambos países. Sin embargo, también marca el potencial de crecimiento del mercado local.

En ese sentido, desde YPF estiman que la demanda de combustible para minería en Argentina crecerá un 15% durante este año, impulsada por el avance de nuevos proyectos.

Destilería Luján YPF La refinería de Luján de Cuyo tendrá un nuevo rol. Foto: Cristian Lozano

Energía para una industria en expansión

El lanzamiento del Diesel 10 Minero se inscribe en una estrategia más amplia de YPF para posicionarse como proveedor integral del sector.

A medida que los proyectos mineros avanzan hacia etapas de construcción y operación, la demanda energética se vuelve un factor clave, tanto en volumen como en calidad y adaptación a condiciones específicas.

En ese contexto, la compañía busca anticiparse con productos diseñados a medida de la industria. Cabe aclarar que ya produce el gasoil para el sector.