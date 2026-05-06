El combustible subió más del 15% en dos meses: cuánto cuesta hoy llenar el tanque en Mendoza

Quienes cargan combustible a diario saben mejor que nadie que los precios se mueven constantemente, y no precisamente en favor de los consumidores. A veces las subas son de pocos pesos, pero acumuladas en períodos cortos -incluso en un mes- pueden superar el 5%, por encima de la inflación.
En este contexto, Sitio Andino recorrió estaciones de servicio del Gran Mendoza para relevar los precios actuales de la nafta y, además, compararlos con los valores registrados tanto a fines como a comienzos de marzo.
En este contexto, llenar el tanque también refleja con claridad el impacto de los aumentos. Tomando como referencia YPF, cargar 40 litros de nafta súper hoy cuesta alrededor de $81.200, mientras que a comienzos de marzo implicaba unos $70.360.
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En dos meses, el combustible subió más del 15%.
Foto: Yemel Fil
La diferencia es de $10.840, lo que representa un aumento del 15,4% en apenas dos meses.
Un gasto que no deja de crecer
Más allá de las diferencias entre marcas y tipos de combustible, la tendencia es clara: los precios no se quedan quietos y llenar el tanque pesa cada vez más en los ingresos de los mendocinos.
Y aunque en el surtidor los aumentos parezcan chicos, con el paso de los días se acumulan y terminan sintiéndose -y bastante- en el bolsillo.