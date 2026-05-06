6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Combustible

El combustible subió más del 15% en dos meses: cuánto cuesta hoy llenar el tanque en Mendoza

Repasamos cuánto cuesta el litro de combustible en la primera semana de mayo y lo comparamos con marzo. Un análisis de subas y del costo de llenar el tanque.

El combustible subió más del 15% en dos meses: cuánto cuesta hoy llenar el tanque en Mendoza

El combustible subió más del 15% en dos meses: cuánto cuesta hoy llenar el tanque en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

Quienes cargan combustible a diario saben mejor que nadie que los precios se mueven constantemente, y no precisamente en favor de los consumidores. A veces las subas son de pocos pesos, pero acumuladas en períodos cortos -incluso en un mes- pueden superar el 5%, por encima de la inflación.

En este contexto, Sitio Andino recorrió estaciones de servicio del Gran Mendoza para relevar los precios actuales de la nafta y, además, compararlos con los valores registrados tanto a fines como a comienzos de marzo.

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surtidor combustible
El combustible sigue en aumento.

El combustible sigue en aumento.

A cuánto está el combustible hoy, 6 de mayo de 2026

A la fecha, los valores que se exhiben en las estaciones de servicios del centro mendocino son:

YPF

  • Súper: $2.030
  • Infinia: $2.224
  • Infinia Diésel: $2.243
  • Diésel 500: $2.173

Shell

  • Súper: $2.099
  • V-Power: $2.399
  • Evolux Diésel: $2.246
  • V-Power Diésel: $2.411

Axion

  • Súper: $2.069
  • Quantium: $2.369
  • Diésel: $2.259
  • Quantium Diésel: $2.379
    COMBUSTIBLE 6 de mayo precio
    Precios en YPF, Axion y Shell hoy, 6 de mayo.

    Precios en YPF, Axion y Shell hoy, 6 de mayo.

¿Cuánto subió el combustible en menos de 45 días?

Si se comparan estos valores con los de fines de marzo en YPF, se ve que los precios ya comenzaron a moverse, pese al “buffer” de 45 días anunciado por el CEO de la petrolera, Horacio Marín. Estos ajustes, además, coinciden con la reciente suba de los impuestos al combustible aplicada por el Gobierno nacional a fines de la semana pasada.

En concreto, en el último mes los aumentos registrados por Sitio Andino son los siguientes:

  • Súper: de $1.923 a $2.030 → +$107 (+5,6%)
  • Infinia: de $2.094 a $2.224 → +$130 (+6,2%)
  • Infinia Diésel: de $2.050 a $2.243 → +$193 (+9,4%)
  • Diésel 500: de $2.131 a $2.173 → +$42 (+2%)

El ajuste existe, aunque todavía se mantiene moderado en comparación con períodos anteriores.

En dos meses, el aumento del combustible supera el 15%

Si se amplía la mirada a comienzos de marzo, el impacto es más claro. En ese momento, los precios de YPF eran considerablemente más bajos:

  • Súper: de $1.759 a $2.030 → +$271 (+15,4%)
  • Infinia: de $1.927 a $2.224 → +$297 (+15,4%)
  • Infinia Diésel: de $1.947 a $2.243 → +$296 (+15,2%)
  • Diésel 500: de $1.855 a $2.173 → +$318 (+17,1%)

En apenas dos meses, los incrementos superan el 15% en la mayoría de los combustibles, consolidando una tendencia alcista sostenida.

Cuánto cuesta hoy llenar el tanque

En este contexto, llenar el tanque también refleja con claridad el impacto de los aumentos. Tomando como referencia YPF, cargar 40 litros de nafta súper hoy cuesta alrededor de $81.200, mientras que a comienzos de marzo implicaba unos $70.360.

15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, axion.jpg
En dos meses, el combustible subió más del 15%.

En dos meses, el combustible subió más del 15%.

La diferencia es de $10.840, lo que representa un aumento del 15,4% en apenas dos meses.

Un gasto que no deja de crecer

Más allá de las diferencias entre marcas y tipos de combustible, la tendencia es clara: los precios no se quedan quietos y llenar el tanque pesa cada vez más en los ingresos de los mendocinos.

Y aunque en el surtidor los aumentos parezcan chicos, con el paso de los días se acumulan y terminan sintiéndose -y bastante- en el bolsillo.

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