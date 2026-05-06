El combustible subió más del 15% en dos meses: cuánto cuesta hoy llenar el tanque en Mendoza

Quienes cargan combustible a diario saben mejor que nadie que los precios se mueven constantemente , y no precisamente en favor de los consumidores. A veces las subas son de pocos pesos, pero acumuladas en períodos cortos -incluso en un mes- pueden superar el 5%, por encima de la inflación.

En este contexto, Sitio Andino recorrió estaciones de servicio del Gran Mendoza para relevar los precios actuales de la nafta y, además, compararlos con los valores registrados tanto a fines como a comienzos de marzo.

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A la fecha, los valores que se exhiben en las estaciones de servicios del centro mendocino son:

Si se comparan estos valores con los de fines de marzo en YPF , se ve que los precios ya comenzaron a moverse, pese al “buffer” de 45 días anunciado por el CEO de la petrolera, Horacio Marín. Estos ajustes, además, coinciden con la reciente suba de los impuestos al combustible aplicada por el Gobierno nacional a fines de la semana pasada.

En concreto, en el último mes los aumentos registrados por Sitio Andino son los siguientes:

Súper: de $1.923 a $2.030 → +$107 (+5,6%)

Infinia: de $2.094 a $2.224 → +$130 (+6,2%)

Infinia Diésel: de $2.050 a $2.243 → +$193 (+9,4%)

Diésel 500: de $2.131 a $2.173 → +$42 (+2%)

El ajuste existe, aunque todavía se mantiene moderado en comparación con períodos anteriores.

En dos meses, el aumento del combustible supera el 15%

Si se amplía la mirada a comienzos de marzo, el impacto es más claro. En ese momento, los precios de YPF eran considerablemente más bajos:

Súper: de $1.759 a $2.030 → +$271 (+15,4%)

Infinia: de $1.927 a $2.224 → +$297 (+15,4%)

Infinia Diésel: de $1.947 a $2.243 → +$296 (+15,2%)

Diésel 500: de $1.855 a $2.173 → +$318 (+17,1%)

En apenas dos meses, los incrementos superan el 15% en la mayoría de los combustibles, consolidando una tendencia alcista sostenida.

Cuánto cuesta hoy llenar el tanque

En este contexto, llenar el tanque también refleja con claridad el impacto de los aumentos. Tomando como referencia YPF, cargar 40 litros de nafta súper hoy cuesta alrededor de $81.200, mientras que a comienzos de marzo implicaba unos $70.360.

15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, axion.jpg En dos meses, el combustible subió más del 15%. Foto: Yemel Fil

La diferencia es de $10.840, lo que representa un aumento del 15,4% en apenas dos meses.

Un gasto que no deja de crecer

Más allá de las diferencias entre marcas y tipos de combustible, la tendencia es clara: los precios no se quedan quietos y llenar el tanque pesa cada vez más en los ingresos de los mendocinos.

Y aunque en el surtidor los aumentos parezcan chicos, con el paso de los días se acumulan y terminan sintiéndose -y bastante- en el bolsillo.